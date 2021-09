Smartphone gaming Nubia Red Magic 6s Pro à partir de 599 €, Snapdragon 888+ et une version transparente 

Le marché de niche qu’est celui des smartphones gaming doit désormais compter sur un nouvel acteur et pas des moindres puisqu’il s’agit du nouveau Red Magic 6s Pro dévoilé aujourd’hui par Nubia, une branche du géant chinois ZTE. En voici tous les détails.

La gamme des smartphones gaming Nubia compte déjà dans ses rangs le Red Magic 6, le Red Magic 6R et le Red Magic 6 Pro. Désormais, ils sont rejoints par une nouvelle déclinaison, le Red Magic 6s Pro. Comme prévu par la publication d’une affiche avant sa présentation officielle, le constructeur vient de présenter ce modèle et il sera commercialisé en Europe à partir de 599 €.

Passage au Snapdragon 888+ pour plus de performances

Pour un tel prix, le constructeur ne change pas sa formule par rapport aux modèles déjà commercialisés. Il reprend les mêmes composants que la version Red Magic 6 Pro mais troque le Snapdragon 888 contre une version Snapdragon 888+ qui est une mouture overclockée du précédent. Il profite donc de fréquences d’horloge plus élevées ce qui lui permet de réaliser autant de calculs, mais dans un temps plus court. Des performances supérieures sont attendues notamment pour les jeux, ce qui tombe à pic puisque c’est justement le créneau du Red Magic 6s Pro. Le mobile est décliné avec 12 Go ou 16 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie et avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne que l’on ne peut toujours pas étendre grâce à une carte mémoire micro SD, par exemple.

Une version transparente laisse voir un ventilateur RGB

Pour aider dans les jeux, le mobile dispose de plusieurs atouts sont un bouton Game Boost pour optimiser les performances et se mettre dans une bulle afin de ne pas être dérangé pendant la session de jeu. Un nouvel univers Game Space est également prévu au sein de son interface graphique, surcouche logicielle spécialement développée par le constructeur pour une expérience qui se veut la plus immersive possible. Le Red Magic 6s Pro est décliné en deux finitions. La première est noire tandis que la deuxième est plus originale : transparente. Celle-ci laisse visibles plusieurs éléments internes dont le système de refroidissement avec un système d’éclairage RGB. Un ventilateur intégré permet de dégager jusqu’à 30% de volume d’air en plus par rapport à la précédente génération afin de maintenir les performances de l’appareil. Les nuisances sonores du ventilateur ont également été revues à la baisse, selon le constructeur. On peut toujours compter sur la présence de gâchettes sur l’un des profils du smartphone pour une meilleure ergonomie dans les jeux qui pourraient en profiter.

Les autres caractéristiques identiques

L’écran du Red Magic 6s Pro mesure 6,8 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, comme les 6 et 6 Pro. Sa fréquence d’échantillonnage tactile multi est de 720 Hz ce qui en fait l’un des plus réactifs du marché. Le fabricant annonce une luminosité maximale de 700 nits. La batterie est toujours de 5050 mAh avec le support d’une charge rapide à 66 watts. Compatible 5G et Wi-Fi 6E, le mobile propose un accès aux meilleurs réseaux et donc aux plus hauts débits pour ne pas être limité dans les jeux en ligne. Les capteurs photo sont identiques aux précédents : 64+8+2 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant. Il fait 215 grammes sur la balance contre 220 grammes pour les autres Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro. Comptez également sur une finesse de 9,5 mm contre 9,7 mm pour les deux précédents.

Le nouveau smartphone Red Magic 6s Pro sera disponible à partir du 27 septembre pour un prix de 599 € pour la version 12+128 Go, à 699 € pour le modèle 16+256 Go en versions noires. La version transparente sera disponible à 729 € avec 16+256 Go.