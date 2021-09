Nouvelle Promo Xiaomi: le Redmi Note 10s + écouteurs à prix cassé chez Boulanger

L’enseigne Boulanger propose une toute nouvelle promotion sur le Xiaomi Redmi Note 10s. Accompagné d’une paire d’écouteur sans fil et d’une protection d’écran, le pack contenant ce smartphone Xiaomi voit son prix chuter. Il est possible aujourd’hui de l’acheter pour moins de 200€. On vous explique tout de suite comment en profiter.

Pack Xiaomi Redmi Note 10s à moins de 200€ chez Boulanger Le Xiaomi Redmi Note 10s est mis à l’honneur chez Boulanger avec une promotion très intéressante. Il est proposé en ce moment en pack et est donc accompagné d’une paire d’écouteur sans fil Mi True Wireless Earphone 2 Basic d’une valeur de 39.99€. Le Redmi Note 10s fait partie des 3 meilleurs smartphones Xiaomi. En plus, Boulanger vous offre également une protection d’écran adaptée. Celle-ci s’ajoutera automatiquement dans votre panier lors de votre achat. Le Pack est propose à 229€ au lieu de 249€. Mais le bon plan du moment ne s’arrête pas là car le constructeur Xiaomi propose une offre de remboursement de 30€. Vous pouvez donc acheter au final le pack Xiaomi Redmi Note 10s pour 199€ seulement ! Pour profiter de l’offre de remboursement valable jusqu’au 15 octobre 2021, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de Boulanger. Quelques minutes suffiront pour renseigner les informations demandées. Vous recevrez sous quelques semaines 30€ directement sur votre compte bancaire. Les performances et caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10s Le Xiaomi Redmi Note 10s est sortie en mars 2021 tout comme le Xiaomi Redmi Note 10. Il a une configuration un peu différente. Ce smartphone Xiaomi est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Contraste, luminosité et lisibilité sont au rendez-vous. Il embarque une puce MediaTek Helio G95 associée à 6Go de RAM et un espace de stockage interne de 128Go en ce qui concerne le modèle présenté en promotion. L’appareil photo du Redmi Note 10s est doté de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 Mpx alors que le Redmi Note 10 possède un capteur de 48 Mpx. Il est également équipé de 3 autres capteurs de 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Un capteur frontal de 13 Mpx sera idéal pour réaliser des selfies. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 33W.