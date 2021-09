L'offre RED DEAL de RED by SFR : Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert + forfait 100Go

Vous recherchez un nouveau smartphone pas cher ? RED by SFR propose justement jusqu'au 13 septembre prochain son offre RED DEAL "Xiaomi neuf offert + forfait 100Go" ! Découvrez dans cet article en quoi consiste cette offre promotionnelle.

Un Xiaomi Redmi Note 10 Pro neuf offert

L'opérateur lance une nouvelle offre RED DEAL vous permettant d'obtenir gratuitement un smartphone - qui n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro - neuf pour toute souscription au forfait 100Go à 15€ par mois, que nous vous présentons en seconde partie d'article.

Ce smartphone, d'une valeur de 279€, vous sera expédié sous 24 heures de manière gratuite en point relais et bénéficiera d'une garantie de 24 mois. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est de coloris gros onyx, doté d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et possède une capacité de mémoire de 128Go. Fonctionnant sous Android 11, le Xiaomi proposé est neuf et dispose d'une technologie telle que vous pourrez aisément réaliser vos plus belles photos et vidéos (autofocus, 108 MP). Notez également que votre carte SIM vous coûtera seulement 1€, au lieu des 10€ généralement demandés.

Le forfait 100Go de l'offre RED DEAL

Comme nous l'avons évoqué, l'opérateur propose d'acquérir gratuitement votre smartphone Xiaomi à la seule condition de souscrire au forfait 100Go pour une durée minimale de 24 mois. Cet abonnement mobile bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sur son tarif de base ; il vous coûtera donc la somme de 15€ par mois au lieu de 20€ ! Vous profiterez alors de 100Go d'Internet en France et de 13Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

En termes de communications, vous pourrez bénéficier des conditions suivantes depuis la France métropolitaine :

appels illimités vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte)

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

Depuis les pays de l'Union européenne, les départements d'outre-mer, la Suisse et Andorre, vous apprécierez également l'illimité pour communiquer sans compter vers ces destinations !