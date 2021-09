Les promos forfaits mobiles RED by SFR dès 5€ par mois toujours d'actualité

Si vous n'aviez pas eu le temps de profiter des offres mobiles en promotion proposées par RED by SFR, une seconde chance vous est offerte ! En effet, l'opérateur prolonge ses promotions jusqu'au lundi 13 septembre prochain ; (re)découvrez-les dans cet article !

L'opération promotion de RED by SFR

RED by SFR avait lancé depuis quelque temps déjà quatre forfaits mobiles pas chers proposant de 5Go à 130Go d'Internet à prix mini ou à prix réduit, valable même après la première année d'abonnement ! Sans engagement, vous pouvez résilier l'une ou l'autre de ces offres RED dès que vous le souhaitez sans frais et ainsi adapter votre forfait selon vos envies et vos besoins !

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, l'opérateur vous permet de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Sachez que depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité d'appeler comme bon vous semble vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des départements d'outre-mer, excepté Mayotte.

Les forfaits RED en promotion : de 5Go à 130Go dès 5€

Le forfait le moins cher est le forfait RED 5Go. Celui-ci vous offre pour la somme de 5€ par mois, non seulement 5Go utilisables depuis la France, mais aussi 6Go afin de rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM !

Vous souhaitez davantage de data ? Trois forfaits RED sont disponibles :

70Go : 13€/mois - au lieu de 16€ - 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

- au lieu de 16€ - utilisables depuis l'UE et les DOM 100Go : 15€/mois - au lieu de 20€ - 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

- au lieu de 20€ - utilisables depuis l'UE et les DOM 130Go : 19€/mois - au lieu de 25€ - 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec le forfait 130Go, vous pouvez choisir l'option 5G pour 5€ supplémentaires, soit 24€ par mois (au lieu de 30€) !