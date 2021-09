Forfait pas cher et sans engagement : six promos exceptionnelles à saisir ce week-end !

Envie d'un nouveau forfait mobile à prix cadeau ? Vous trouverez à tous les coups votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles des MVNO NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile ! De 5Go à 200Go dès 1.99€ et sans engagement, vous les retrouverez en détail dans cet article.

NRJ Mobile : 5Go et 150Go à moins de 10€

Chez NRJ Mobile, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre de ses offres mobiles, en promotion jusqu'au 14 septembre inclus ! Ces deux forfaits pas chers vous permettront de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité, depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'UE et les DOM.

La première offre vous propose 5Go pour la somme de 1.99€ par mois pendant une année entière (au lieu de 7.99€) ! Ainsi, vous profiterez de 5Go en Métropole, mais également lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

La seconde concerne le forfait 150Go. Ce dernier bénéficie d'une réduction mensuelle de 14€ la première année d'abonnement ! Vous pourrez donc disposer de 150Go d'Internet en France, dont 15Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM, en versant 8.99€ par mois pendant 1 an, puis 22.99€.

Auchan Telecom : 5Go à moins de 2€

Avec Auchan Telecom, il est possible de saisir une série limitée bénéficiant d'un tarif avantageux également jusqu'au 14 septembre ! Avec ce forfait pas cher, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que souhaité depuis la France, mais également depuis l'étranger*.

Ce forfait 5Go est au prix de 1.99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement ! Au-delà, vous paierez à nouveau le tarif initial, à savoir 7.99€ chaque mois. Vous pourrez ainsi apprécier les 5Go pour vous connecter aussi bien depuis la France que depuis les pays européens et les DOM.

*UE et DOM

Cdiscount Mobile : 7Go à moins de 2€ ou 130Go et 200Go pour moins de10€

Cdiscount Mobile, quant à lui, met à disposition également jusqu’au 14 septembre trois offres limitées avec 7Go, 130Go et 150Go d'Internet à prix réduit la première année de votre abonnement mobile !

L'opérateur vous permet bien entendu de communiquer sans vous limiter que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM. Vous noterez qu'il intègre la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein pour vos communications ainsi que pour votre connexion internet.

En termes de forfaits, vous pouvez choisir celui vous fournissant 7Go en France comme à l'étranger* pour la somme de 2.99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 7.99€ - ou bien ceuxi vous permettant de disposer de 130Go ou 200Go en Métropole, dont resepctivement 13Go et 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM, en versant 7.99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 20.99 pour le premier et 9.99€ par mois pendant 1 an- au lieu de 19.99€ pour le second.

*DOM / UE + Norvège, Islande et Liechtenstein