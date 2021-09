TCL dévoile le TCL 20 R 5G, un smartphone 5G à moins de 200 €

La marque TCL propose actuellement une gamme complète de smartphones et propose désormais un nouveau venu qui veut apporter la 5G à tous ceux qui ne peuvent pas débourser plus de 200 € pour en profiter. Baptisé TCL 20 R 5G, il est l’un mobiles 5G des moins chers du marché.

Afin de concurrencer les Xiaomi ou realme qui proposent des smartphones particulièrement bon marché et disposant de la compatibilité 5G, TCL lance le nouveau mobile TCL 20 R 5G. Il est vrai que la couverture de ce réseau s'accroît de jour en jour et que de plus en plus d’utilisateurs de smartphones peuvent être séduits par les opportunités qu’il offre aussi bien en termes de portée que de débit. Si les modèles les plus haut de gamme proposent tous un module 5G, c’est aussi la très grande majorité des milieu de gamme, mais nettement moins dans le secteur des plus abordables.

Un Soc Mediatek pour l’animer

Avec le TCL 20 R 5G, le constructeur veut mettre la 5G à la portée du plus grand nombre. Ainsi, après le TCL 20 5G, ce nouveau modèle embarque une puce Mediatek Dimensity 700 associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 ou 128 Go pour l’espace interne qu’il est possible d’étendre grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh sans que le constructeur ne précise la puissance supportée pour la recharge. On pense à une faible vitesse de chargement proposée ici. Le TCL 20 R 5G a des propositions raisonnables pour le segment de marché qu’il vise puisqu’il mesure 164,3x75x8,99 mm pour un poids de 186 grammes. Il propose des bords arrondis et se décline en bleu ou en gris.

L’écran, assez bas de gamme mais avec la technologie NxTVision tout de même

L’écran du TCL 20 R 5G mesure 6,52 pouces en diagonale utilisant une dalle LCD et une définition de 720x1600 pixels. En outre, notez la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est déjà ça pour un mobile d’entrée de gamme alors que certains proposent encore du 60 Hz. La fréquence est adaptative dans le sens où l’on peut passer de 90 Hz à 60 Hz, selon l’application utilisée afin de préserver des ressources d’énergie. On peut également compter sur une fréquence d’échantillonnage de 180 Hz pour une meilleure réactivité dans les jeux, par exemple. La technologie TCL NxtVision est également présente afin d’optimiser l’affichage d’images et de vidéos ainsi qu’assurer la protection des yeux contre la lumière bleue et proposer un mode lecture pour limiter la fatigue oculaire.

Pour la partie photo, le TCL 20 R 5G est équipé d’un capteur principal de 13 mégapixels ouvrant à F/2.2 accompagné de deux modules de 2 mégapixels dont un est là pour les prises de vue en mode macro et l’autre pour optimiser les portraits. Un capteur de 8 mégapixels est installé dans l’encoche au niveau de l’écran pour se prendre en selfie. Le mobile est capable de filmer avec une définition 1080p à 30 images par seconde. Le TCL 20 R 5G est compatible NFC, Bluetooth et Wi-Fi ac. Il sera disponible dès le mois d’octobre pour un prix de 199,99 €.

