Le prochain Soc Apple A15 apparaît sous une application de mesure de performances

Comme chaque année, Apple devrait doter ses smartphones d’une nouvelle puce qui promet des performances accrues par rapport aux précédentes générations. Baptisée A15 Bionic, elle semble être une véritable bête de course qui devrait une nouvelle fois dépasser largement la concurrence. En voici tous les détails.

L’année dernière, un peu plus tard, Apple dévoilait officiellement ses nouveaux iPhone 12 et la nouvelle puce A14 Bionic qui équipe toute la gamme de la version mini à la Pro Max. Celle-ci est gravée en 5 nm et intègre un processeur de signal d’image ou SIP et se montre plus performante que les meilleurs Soc concurrents comme le Snapdragon 888 de Qualcomm ou l’Exynos 2100 de Samsung. En 2021, le fabricant devrait proposer un processeur encore plus puissant, le A15 Bionic.

Un processeur Apple A15 très performant, semble-t-il

Comme bien souvent les processeurs sont testés et pour cela, rien de tel qu’une application de mesures de performances. GFXBench est une celle-là et vient de voir passer la nouvelle puce Apple A15. Cet outil sert principalement à estimer les capacités d’un processeur en termes de performances graphiques. Sous GPU Manhattan 3.1, le Soc Apple A15 a pu obtenir un score de 198 FPS sur la première série d’essais puis 145 FPS sur la seconde. À titre de comparaison, le Soc Apple A14 monte jusqu’à 170 FPS aux premiers essais. Cela montre bien que la puce d’Apple doit se montrer particulièrement performante surtout pour les jeux vidéo qui sont de plus en plus exigeants en termes de ressources, mais également sur les applications de réalité augmentée, par exemple.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

608,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 618,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 637,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

719,97 € Rakuten

Fnac Marketplace 736,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 759,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Quelle quantité de mémoire vive associée ?

Associé à la puce principale, il devrait y avoir une certaine quantité de mémoire vive. De ce côté, Apple a toujours doté ses smartphones de moins de RAM que la concurrence, aidé par un système (et un processeur) fluide. Ainsi, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 disposent de 4 Go de mémoire vive ce qui correspond à une configuration d’entrée de gamme sous Android et les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max n’en ont que 6 Go, alors que les mobiles les plus haut de gamme embarquent jusqu’à 12 Go, voire 16 Go pour les smartphones dédiés aux jeux.

Apple iPhone 12 Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

1014,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 1020,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 1029,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

A lire aussi : Baisse de prix l'iPhone 12 avant l'arrivée de l'iPhone