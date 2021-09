Où acheter le tout nouveau realme GT Master Edition à prix imbattable ?

Disponible en France depuis quelques jours seulement, le tout nouveau realme GT Master Edition profite d’un prix très attractif pour son lancement. Les enseignes Cdiscount et Fnac le propose à prix très intéressant. Découvrez tout de suite leurs deux offres promotionnelles et profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Le Realme GT Master Edition est à 299€ au lieu de 349€ chez Cdiscount

Pour honorer le tout nouveau smartphone realme GT Master Edition, il profite d’une remise de 50€ pour son lancement. Cette version allégée du realme GT classique et est aussi plus abordable tout en restant performant. Pendant encore 4 jours, vous le trouverez au prix de 299.99€ chez Cdiscount au lieu de 349€. Il est possible de payer ce smartphone à moins de 300€ en plusieurs mensualités. Ainsi, cela peut vous permettre d’étaler le paiement pour garder la maitrise de votre budget.

Le realme GT Master Edition proposé en promotion par Cdiscount est doté de 128Go de stockage interne et est proposé dans les trois coloris suivants : gris, noir et blanc.

Exclusivité Fnac : 50€ de remise immédiate sur le pack realme GT Master Edition + écouteurs sans fil

L’enseigne Fnac propose en exclusivité un pack comprenant le tout dernier realme GT Master Edition accompagné d’une paire d’écouteurs sans fil bluetooth Realme Buds Air 2 Neo True Wireless. Ces écouteurs sont vendus seuls au prix de 39.99€ par le constructeur realme. Ce pack est proposé actuellement au prix de 399€ au lieu de 449€. Vous profitez ainsi d’une remise immédiate de 50€. Un paiement en plusieurs fois est également proposé par Fnac ainsi que la livraison gratuite à domicile ou le retrait en magasin.

Le realme GT Master Edition proposé dans cette promotion est doté de 256Go d’espace de stockage et est de couleur grise.

Les caractéristiques techniques du realme GT Master Edition

Ce tout dernier smartphone mis sur le marché par realme offre un très bon rapport qualité prix encore plus lorsque l’on prend connaissance des offres promotionnelles mises en place pour son lancement. Ce qui différencie le realme GT Master Edition des autres smartphones est son design original texturé et en relief tout en cuir végétal. Il a été conçu en partenariat avec le designer industriel japonais Naoto Fukasawa.

Le Realme GT Master Edition est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 778G compatible avec le réseau 5G et épaulé par 8Go de RAM. Son appareil photo est doté de 3 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65W.