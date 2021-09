Craquez pour une offre exceptionnelle : un forfait mobile 40Go à 4.99€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à petit prix ? Vous allez être conquis par l'offre promotionnelle de Prixtel avec 40Go d'Internet pour seulement 4.99€ par mois ! Disponible jusqu'au 14 septembre prochain, nous vous la présentons en détail dans cet article.

Prixtel : ses forfaits économiques et écologiques

L'opérateur qui s'ajuste à la consommation de ses utilisateurs s'est engagé, depuis quelque temps déjà, dans un processus de transition écologique en proposant des forfaits neutres en CO2. En effet, afin de compenser les émissions de dioxyde de carbone causées par l'utilisation des forfaits mobiles, Prixtel s'attelle à réaliser des actions de plantation d'arbres et de reforestation sur le territoire français et plus précisément en Maine-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Ainsi, en souscrivant à l'un de ses forfaits neutres en CO2, vous participez vous aussi à cette dynamique environnementale vers un monde plus vert.

Concernant ses offres mobiles, celle qui nous intéresse particulièrement n'est autre que le forfait Le petit, qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'opérateur, le principe est simple. Ses forfaits, flexibles, disposent de trois paliers vous permettant, d'un mois sur l'autre, de payer la somme qui correspond réellement à votre consommation internet !

Disponible sur le réseau SFR et réservée à toute nouvelle souscription, l'offre Le petit est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Forfait Le petit : jusqu'à 60Go dès 4.99€

Le forfait de Prixtel Le petit est donc neutre en CO2 et propose de 40Go à 60Go d'Internet en France métropolitaine. Comme nous l'avons évoqué, Prixtel vous permet de payer votre forfait Le petit selon trois tarifs, à prix réduit la première année d'abonnement ! Ainsi, pour disposer de 40Go d'Internet, vous devrez vous acquitter de la somme de 4.99€ par mois. Pour profiter de 50Go, vous devrez alors verser 7.99€ et enfin si vous voulez atteindre le maximum de data, soit 60Go, votre forfait vous coûtera mensuellement 9.99€. Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l'opérateur vous fournit 10Go afin de rester connecté ! Notez que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne vos appels, SMS & MMS, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM) !

Pour résumer, l'offre Le petit c'est :