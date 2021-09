Keynote Apple : Rendez-vous le 14 septembre pour découvrir les nouveaux iPhone 13

C’est désormais officiel, la prochaine keynote organisée par Apple aura bien lieu le 14 septembre. L’événement se déroulera à partir de 19 heures depuis l’Apple Park. Les iPhone 13, mais aussi une nouvelle montre connectée Apple Watch Series 7 et pourquoi pas des écouteurs AirPods pourraient y être présentés.

Les rumeurs étaient donc fondées, Apple organisera sa prochaine présentation de produits le 14 septembre. Rien de tel pour exciter la planète tech. Le site du fabricant propose un visuel de l’affiche annonçant l'événement. Ce sera l’occasion pour le constructeur de présenter ses nouveautés tant en matière de téléphone portable que d’objet connecté en passant peut-être par de nouveaux écouteurs totalement sans fil.

Les caractéristiques des iPhone 13 attendues ?

Nous avons déjà largement évoqué le sujet des iPhone 13 qui devraient être les vedettes de cette nouvelle keynote organisée par Apple. Les évolutions par rapport à la précédente génération devraient être mineures. En effet, on pense à un processeur plus puissant, comme chaque année, l’Apple A15 Bionic, mais aussi à plus de stockage l’une des versions pouvant peut-être proposer jusqu’à 1 To d’espace mémoire interne. Les capteurs photo pourraient être réorganisés, le mobile serait légèrement plus épais et l’encoche en façade devrait être plus petite. Des écrans 120 Hz sont aussi attendus. Touch ID ne serait toujours pas de la partie.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

610,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 618,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 638,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

719,97 € Rakuten

Fnac Marketplace 740,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 759,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Quels produits seront dévoilés ?

Difficile de savoir ce qu’évoque le visuel sur l’affiche de la keynote. Le paysage est repris dans une très courte vidéo mise en ligne sur le compte Twitter de Greg Joswiak qui n’est autre que le vice-président Marketing mondial chez Apple. La séquence montre le centre d’Apple avec une pomme qui permet de s’évader jusqu’au paysage idéalement coloré que l’on peut voir sur l’image. La présentation sera certainement l’occasion d’officialiser la nouvelle version du système iOS 15 avec son lot de nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle montre connectée est aussi attendue, l’Apple Watch Series 7 arborant un nouveau design, plus carré avec un écran plus grand et un nouveau processeur. Enfin, une nouvelle version des écouteurs AirPods pourrait être dévoilée, mais il est encore aujourd’hui très difficile de dire si cela sera effectivement le cas et quelles seront les nouvelles fonctionnalités proposées sur ces accessoires qu’ils soient proposées en version standard ou Pro.

Apple iPhone 12 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

950,00 € Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 1015,00 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 1020,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

A lire aussi : Baisse de prix l'iPhone 12 avant l'arrivée de l'iPhone