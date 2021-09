OPPO Reno6 Series : une offre de lancement exceptionnelle !

Ce jeudi 9 septembre, Oppo lance sa nouvelle série de smartphones milieu de gamme : les OPPO Reno6 5G. Deux nouveaux modèles sont présentés à cette occasion : les OPPO Reno6 5G et OPPO Reno6 Pro 5G. Ils sont déjà disponibles depuis ce jour avec une offre de lancement exceptionnelle jusqu'au 30 septembre inclus !

Les OPPO Reno6 et Reno6 Pro sont officiels

Très attendus après le succès des précédentes séries de la famille Reno, les OPPO Reno6 Series sont restés assez secrets jusque-là. On sait désormais à quoi ressemblent ces nouveaux modèles.

L’OPPO Reno6 5G arbore un look assez proche de celui d’un iPhone 12; une nouveauté chez le fabricant chinois et dans le monde Android. Compatible 5G, il est animé par une puissante puce Mediatek Dimensity 900 associée à 8 Go de RAM, extensible virtuellement jusqu'à 13Go de RAM. Un écran AMOLED de 6,4 pouces en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz assure la fluidité et les constrastes de l’affichage du téléphone. Pour la photo, il est équipé de trois capteurs dont un principal de 64 mégapixels.

En ce qui concerne l’OPPO Reno6 Pro 5G, son look se rapproche un peu plus des derniers modèles haut de gamme de Samsung. Moins « carré », il bénéficie d’un écran AMOLED un peu plus grand (6,55 pouces), mais avec des caractéristiques assez similaires à son petit frère. Cette version Pro est animée par une puce Qualcomm Snapadragon 870 5G encore plus performante et possède un capteur photo supplémentaire à l’arrière, dont un objectif principal Sony IMX766, pour des clichés encore plus aboutis.

Les deux smartphones mettent l’accent sur la photo grâce à un mode portrait Pro qui permet d’avoir un effet bokeh vidéo de type cinéma ainsi queles nouveaux modes photo/vidéo intégrés et l’amélioration des modes existants tels que la vidéo IA, et le focus tracking vidéo. Petit plus sur le Reno6 5G, la possibilité de capturer des clichés de 108 MP grâce au mode « Extra HD » disponible dans le menu photo.

Au niveau autonomie, les deux smartphones sont équipés de batteries compatibles avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 à 65W pour refaire le plein d’énergie très rapidement. Le Reno6 5G se recharge de 0 à 100% en seulement 28 minutes, quant au Reno6 Pro 5G, il se recharge en 31 minutes.

Une offre de lancement avec de supers accessoires en cadeau

Pour l’achat d’un smartphone Reno6 5G, des écouteurs TWS OPPO Enco Free 2 et une jolie coque luminoussont offerts. A eux deux, ces accessoires valent pas moins de 149 € !

Pour ceux qui désirent s’offrir un Reno6 Pro 5G, ce sont des cadeaux encore plus intéressants qui sont offerts. En effet, OPPO offre gratuitement des écouteurs TWS OPPO Enco X, un bracelet connecté OPPO Band Styleet une coque en silicone. Valeur estimative de ces cadeaux en nature : 239 €.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit d'acheter votre smartphone OPPO Reno6 Series directement chez Boulanger jusqu’au 30 septembre 2021.