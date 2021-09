Free Mobile : Nouvelle Série Limitée Free 80Go à 9.99€ par mois !

Envie ou besoin d'un nouveau forfait mobile à prix cadeau ? Laissez-vous tenter par la nouvelle série de Free Mobile ! Disponible jusqu'au 21 septembre inclus, elle vous offre 80Go pour moins de 10€ par mois ! Nous vous la détaillons dans cet article.

Free Mobile et sa nouvelle série Free

L'opérateur a lancé ce matin une toute nouvelle série Free avec 80Go d'Internet en France pour la somme de 9,99€ par mois ! Celle-ci est valable au cours de la première année de votre abonnement mobile avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élève mensuellement à 19,99€. Vous profiterez bien entendu davantage de garanties parmi lesquelles une enveloppe data plus élevée pour vous connecter en France (5G) et à l'étranger, une liste plus exhaustive de pays concernés par vos communications et votre connexion ou encore le service Free Ligue 1 !

La nouvelle série Free 80Go est réservée à toute personne résidant en France métropolitaine* qui n'a pas contracté d'abonnement au forfait Free au cours des 30 derniers jours avant cette souscription. Sans engagement, vous pourrez ainsi la résilier dès que vous le souhaitez et sans frais à prévoir.

*ou pouvant justifier d'un lien stable avec la Métropole

La série Free 80Go et ses garanties

Avec la nouvelle série de Free Mobile, vous pourrez apprécier - en plus des 80Go offerts pour surfer sur le net en France - le Free WiFi en illimité ! Lorsque vous voyagez à travers les pays européens et les départements d'outre-mer, l'opérateur prévoit une enveloppe de 10Go afin que vous puissiez vous connecter également depuis ces destinations.

De plus, la série Free vous permet de communiquer à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe et les DOM. Plus précisément depuis la France métropolitaine, les conditions de communications se présentent comme suit :