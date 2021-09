Séries spéciales B&You : les nouvelles promotions Bouygues Télécom à moins de 10€ sont sensationnelles !

Les nouvelles promotions sur les forfaits mobiles B&You proposées par l’opérateur Bouygues Télécom sont exceptionnelles. Depuis ce matin, 4 nouvelles offres sont disponibles et elles vont vous faire réaliser des économies sur votre abonnement de téléphone. Avec B&You faites le plein de gigas pour la rentrée à tout petit prix !

Série spéciale Very B&You 80Go à moins de 10€

Bouygues Télécom signe le grand retour de sa série spéciale Very B&you à moins de 10€. Jusqu’au 14 septembre, profitez d’un forfait mobile avec maxi data à prix exceptionnel. En effet le forfait, 80Go est au tout petit prix de 9.99€ par mois. Pour moins de 10€, obtenez un forfait mobile qui vous accompagnera au quotidien. Ce forfait mobile sans engagement, vous permet de rester libre de changer de forfait et d’opérateur dès que vous en ressentirez le besoin. En plus, 15Go de votre enveloppe internet sont utilisables en Europe et dans les DOM. Profitez également des communications illimitées (appels, SMS et MMS) en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Télécom.

Forfait mobile B&You à moins de 5€

Pour moins de 5€, vous pouvez aussi profiter de la qualité du réseau Bouygues Télécom avec le forfait 5Go à 5€ de B&You. Il est également en promotion actuellement et jusqu’au 14 septembre prochain. C’est le forfait idéal pour les ados ou pour les personnes utilisant peu de data. Un petit forfait qui vous permet d’aller régulièrement sur internet et de profiter des communications de manière illimitée. Les appels, SMS et MMS sont accessibles sans limite en France métropolitaine. Communiquez sans compter avec tous vos proches !

Forfaits B&You 100Go et 200Go à partir de 12.99€ seulement

Pour ceux qui consomment beaucoup de data, qui aiment passer des heures sur internet depuis leur mobile pour regarder des vidéos, jouer et écouter de la musique, les promotions sur les forfaits B&You 100Go et 200Go vont vous intéresser ! Jusqu’au 14 septembre prochain, ces deux forfaits sont à prix sensationnels. Le forfait 100Go est à 12.99€ au lieu de 24.99€ et le forfait 200Go est à 14.99€ au lieu de 24.99€. Vous pouvez réaliser de belles économies en souscrivant des aujourd’hui à un forfait Bouygues Télécom.

Avec ces deux forfaits mobiles B&You, vous bénéficiez des communications illimitées ce qui signifie que vous pouvez passer autant d’appels que vous le souhaitez et envoyer autant de SMS et de MMS que vous en avez envie en France métropolitaine. Restez en contact avec vos proches et vos amis très simplement. De plus, dans l’enveloppe de 100Go, 15Go d’internet peuvent être utilisées en Europe et dans les DOM ainsi que 20Go pour le forfait 200Go. Votre forfait vous accompagnera dans tous vos voyages.

Ces deux forfaits pas chers et sans engagement, vous permettront également de tester gratuitement l’application b.tv pendant un mois. Profitez de plus de 70 chaînes TV en illimité sur votre mobile. Ensuite, si vous souhaitez garder cette application, elle vous coutera 3€ par mois.