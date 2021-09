Oppo lance la nouvelle série de smartphones Reno6 et Reno6 Pro

La marque Oppo étoffe son catalogue de smartphones avec la nouvelle série Reno6 et Reno6 Pro pour le segment du milieu à haut de gamme. Avec eux, le constructeur veut proposer des mobiles à un public de créateurs de contenus, mais pas que. En voici tous les détails.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont partout et omniprésents dans la vie de plus en plus de personnes. Ils sont régis par la mise en ligne de contenus plus ou moins pertinents, mais dont la source est la quasi-totalité du temps des séquences réalisées avec un smartphone. Aussi, ces appareils étant de plus en plus perfectionnés, il n’est pas étonnant qu’ils servent à se mettre en scène. Oppo l’a bien compris et adresse à un public aussi large que possible une nouvelle série avec les Reno6 et Reno6 Pro. Ils mettent ainsi en avant leur capacité à créer des vidéos originales et des photos inédites.

Pour cela, déjà, les Reno6 et Reno6 Pro proposent un design que nous trouvons particulièrement réussi, chacun dans son domaine de forme, mais avec un point commun la finition qui peut être noire ou bleue pour le Reno6 et grise ou bleue pour le Reno6 Pro. Le bleu est une reproduction de la cristallisation de flocons de neige avec un travail très spécifique sur le revêtement, d’un très bel effet et qui limite vraiment les traces de doigts. Le Reno6 dispose d’un design aux bords plats qui ressemble beaucoup au Motorola edge20 et aux iPhone 12. Le Reno6 Pro a des bords arrondis, comme les modèles les plus haut de gamme à l’image des OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, par exemple. Le premier fait 7,59 mm d’épaisseur alors que le deuxième fait 7,99 mm.

Les configurations photo et vidéo

Le nouveau smartphone Oppo Reno6 Pro dispose d’une configuration de capteurs photo s’appuyant sur un module principal Sony IMX766 de 50 mégapixels installé sur d’autres mobiles comme le OnePlus 9 Pro ou le Oppo Find X3 Pro mais aussi les OnePlus Nord 2 ou le realme GT Master Edition. Il est accompagné d’un capteur de 16 mégapixels pour le grand-angle et d’un téléobjectif de 13 mégapixels pour un zoom optique 2x et numérique jusqu’à 20x. Un dernier objectif de 2 mégapixels est là pour optimiser les portraits.

De son côté, le Reno6 est doté d’un capteur de 64 mégapixels, d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un dernier module de 2 mégapixels pour les photos macro.

Des fonctions photo et vidéo intéressantes

Un mode portrait pro a été intégré comme fonctionnalité sur les Reno6. Une pince d’intelligence artificielle est là pour booster les résultats fort d’un apprentissage poussé par l’examen de plusieurs millions d’images et de vidéos afin d’arriver à près de 97% de bonne reconnaissance des scènes qui sont présentées pour adapter les réglages et donner les meilleurs résultats possibles. Si l’effet Bokeh avec le flou d’arrière-plan est actuellement réalisable par presque tous les smartphones, en vidéo, obtenir cet effet est très délicat et c’est ce que permet les Reno6 et Reno6 Pro donnant ainsi un « effet pro » à la séquence proposant des couleurs rehaussées et un fond floutés grâce à un traitement image par image et pixel par pixel. Pour cela, il faut tout de même que le sujet soit suffisamment éclairé et assez proche de l’objectif.

Les conditions d'optimisation ont également été améliorées notamment en cas de contre-jour ou de faible luminosité et on peut désormais compter sur une fonction d’embellissement vidéo auparavant uniquement possible en photo. Notez que le Reno6 possède deux fonctions exclusives qui ne sont pas disponibles sur le Reno6 Pro. Il s’agit de la possibilité de filmer avec un fond noir et blanc, mais en gardant le sujet coloré, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. L’autre fonction consiste en un ralenti vidéo à 960 images par seconde (définition 720p) qui utilise la détection de mouvement pour appliquer un effet ralenti sur un instant avant de repasser en vitesse normale.

Quelles caractéristiques techniques ?

Techniquement, le Oppo Reno6 Pro utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 870 associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il profite d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant, un Sony IMX615 que l’on trouve également sur la série Oppo Find X3. Il embarque une batterie d’une capacité de 4500 mAh répartie en deux modules avec chargement à 65 watts. Son écran s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz. Il propose un son stéréo ainsi qu’un système de retour haptique pour un meilleur ressenti dans les jeux vidéo. Il est certifié IPX4. Bluetooth, il est aussi Wi-Fi 6.

Le Oppo Reno6 Pro est disponible pour un prix de 799 €. Pour tout achat, Oppo offre une paire d’écouteurs Enco X, un bracelet connecté Band Style et une coque de protection en silicone représentant une valeur de 239 €. Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre 2021.

Le Oppo Reno6 embarque une puce Dimensity 900 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Il utilise un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et dispose d’un système à retour haptique pour de meilleures sensations notamment dans les jeux. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh divisée en deux unités supportant la charge à 65 watts. Il est certifié IP54. Il est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.

Le Oppo Reno6 est disponible pour un prix de 499 €. Pour tout achat, Oppo propose une offre de lancement valable jusqu’au 30 septembre 2021 avec une paire d’écouteurs Enco Free 2 et une coque Luminous gratuits, ce qui représente un cadeau d’une valeur de 149 €.