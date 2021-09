Le smartphone ZTE Axon 30 avec une caméra sous l’écran est disponible à partir d’aujourd’hui

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 a été présenté mi-août et il représente la seconde génération de mobiles à disposer d’une caméra sous l’écran pour enfin se débarrasser de l’encoche ou du poinçon qui gênent la visibilité. Il est disponible à partir d’aujourd’hui sur le marché français à partir de 499 €.

Le téléphone portable Axon 30 de la marque chinoise ZTE est l’un des tout premiers smartphones à intégrer une caméra sous l’écran. Il reprend ainsi le principe de son prédécesseur, le ZTE Axon 20, premier du genre, mais qui proposait des résultats ne semblant pas à la hauteur des attentes pour les photos en mode selfie. Le fabricant a donc retravaillé sa copie pour l’optimiser et sortir une seconde génération voulue plus fidèle à la réalité. On sait que d’autres constructeurs s’intéressent de très près à ce principe dont Xiaomi, Samsung et Oppo qui préparent leurs futurs smartphones avec une caméra sous l’écran. Samsung propose d’ailleurs une telle technologie au sein de son nouveau téléphone portable pliant, le Galaxy Z Fold 3 avec un capteur de 4 mégapixels sous son écran principal au niveau du volet droit.

Une densité accrue et de meilleurs résultats

ZTE a semble-t-il amélioré sa technologie sur la surface d’affichage qui ne comporte donc plus d’encoche ni de poinçon et proposant une densité plus importante que sur le précédent modèle.



Le fabricant annonce ainsi une densité de 400 ppi contre 200 ppi sur l’Axon 20. Une matrice de pixels spécifique et un nouveau pilote de circuit ont ainsi été utilisés. En parallèle, le traitement d’image a été optimisé grâce à un algorithme. Il s’agit d’un capteur de 16 mégapixels, comme sur l’Axon 20.

À l’arrière, le smartphone profite d’une configuration à quadruple capteurs avec un objectif principal de 64 mégapixels. Il y a un capteur de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et deux autres capteurs de 5 mégapixels et 2 mégapixels pour faire des photos en mode macro et pour optimiser les portraits. On peut compter sur la présence d’un stabilisateur optique afin de limiter les bougés.

Un mobile qui semble avoir des ressources

Le smartphone ZTE Axon 30 profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870G avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il intègre la fonction d’extension de mémoire vive consistant à pouvoir utiliser jusqu’à 5 Go de mémoire interne comme RAM. Il est équipé d’un écran s’appuyant sur une dalle AMOLED sur 6,92 pouces au format 20,5:9. Il dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz, pratique pour les jeux. Il s’agit d’un écran 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Le mobile est compatible DTS:X. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 55 watts. L’appareil pèse 189 grammes et ne fait que 7,8 mm d’épaisseur.

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 est disponible pour un prix de 499 € pour la version 8+128 Go et à 599 € pour 12+256 Go.

