Les Xiaomi 11T et 11T Pro seront officiellement présentés le 15 septembre

Après plusieurs rumeurs, Xiaomi a annoncé qu’elle présenterait les nouveaux smartphones 11T et 11T Pro le 15 septembre prochain. Un événement sera ainsi organisé en Chine pour dévoiler l’intégralité des caractéristiques techniques et des designs de ces téléphones portables. En voici tous les détails à date.

C’est par le biais d’un message posté sur le réseau social Twitter que Xiaomi a annoncé son intention d’organiser un événement pour présenter officiellement les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Oui, il y a quelques semaines, Xiaomi a décidé de retirer la mention Mi de l’appellation de ces smartphones et il n’y aura donc pas de Mi 11T ni de Mi 11T Pro mais bien un 11T et un 11T Pro. Lors de la présentation, d’autres produits pourraient aussi être annoncé par la marque et certains pensent à une voire plusieurs tablettes tactiles animées par Android.

Xiaomi Mi 10T acheter au meilleur prix Rakuten

365,00 € Rakuten

Boulanger 379,00 € acheter Boulanger

Fnac 379,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro ont déjà fait l’objet de plusieurs rumeurs concernant leurs caractéristiques techniques. Ainsi, le 11T devrait être animé par une puce Mediatek Dimensity alors que la version 11T Pro pourrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et plusieurs déclinaisons pourraient être proposée avec plus ou moins de capacité en mémoire vive avec, peut-être la possibilité d’utiliser la mémoire interne comme RAM afin d’optimiser les performances et d’augmenter la fluidité théorique de l’appareil. Les deux mobiles devraient être équipé d’un écran 120 Hz certainement basé sur une dalle AMOLED. Pour le 11T Pro, on pense à une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge 65 watts alors que la version précédente, le Mi 10T Pro ne peut charger qu’à 33 watts.

Il reste quelques jours à patienter avant de tout savoir sur les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Concernant les prix, certaines rumeurs laissent entendre que le 11T Pro serait proposé légèrement plus cher que le Mi 10T Pro au moment de sa sortie, à 570 €.

Xiaomi Mi 11 acheter au meilleur prix Rakuten

670,89 € Rakuten

Fnac Marketplace 675,00 € acheter Fnac Marketplace

Boulanger 699,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Xiaomi Mi 11i acheter au meilleur prix Rakuten

489,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 499,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 534,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Xiaomi Mi 11 Lite acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

285,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 308,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 315,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix