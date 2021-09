Le Nokia G50 5G se dévoile un peu plus passant la certification TENAA

Après un passage éclair sur les réseaux sociaux, le futur smartphone d’entrée de gamme Nokia G50 5G fait de nouveau parler de lui à travers sa certification auprès de la TENAA, l'organisme des télécommunications chinois, marquant ainsi un lancement prochain. En voici tous les détails.

Fin août, une image du smartphone Nokia G50 5G a été publiée sur le réseau social Instagram et plus précisément sur le compte de Nokia Mobile France dévoilant ainsi son design et deux finitions. Cette publication parue bien trop tôt a pu ainsi mettre en lumière les formes du modèle d’entrée de gamme compatible 5G qui serait prochainement proposé sur le marché. L’image a été supprimée depuis.

Beaucoup de caractéristiques dévoilées avant l’heure

Il y a maintenant quelques jours, le Nokia G50 5G est également apparu dans les listes des produits certifiés par la TENAA, l’organisme chinois des télécommunications. On y apprend que le mobile sera équipé d’un écran de 6,82 pouces ce qui est très grand, peut-être l’un des plus grands du marché actuellement à côté du ROG Phone 5 d’Asus, un smartphone gaming. Il s’agit d’une dalle LCD IPS capable d’afficher une définition de 720x1640 pixels. Sa batterie a une capacité de 4850 mAh. Il mesure 173,83x77,68x8,85 mm pour un poids de 220 grammes ce qui est assez lourd puisque la moyenne est de l’ordre de 190-200 grammes pour un tel appareil.

Large choix dans la configuration technique ?

Plusieurs configurations sont mises en lumière avec 2, 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64, 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage en interne. Il sera possible d’insérer une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Sans surprise, le mobile sera animé par Android 11. La partie photo s’appuiera sur un module principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels. Pour se prendre en selfie, le Nokia G50 propose un objectif de 8 mégapixels installé dans une encoche. Le mobile est animé par une puce Snapdragon 480 de Qualcomm. Dans sa configuration de base, il pourrait être proposé à un prix de 240 €. Reste à patienter jusqu’à la date de présentation officielle qui ne devrait plus tarder maintenant.