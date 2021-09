Une nouvelle image des Google Pixel 6 pourrait révéler la date de la présentation officielle

Lors d’une précédente présentation, Google a affirmé que les futurs smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro seraient lancés en automne sans plus de précision. Mais sur son compte Instagram, le géant américain vient de poster une image présentant les interfaces possibles d’Android dévoilant peut-être la date de l’annonce officielle qui concernerait les prochains mobiles haut de gamme du fabricant.

Avant les annonces officielles, sur les smartphones attendus, il est de coutume de jouer parfois avec les attentes et de distiller ça et là certains indices concernant les certaines caractéristiques techniques, des dates et d’autres éléments à discrétion. Pour ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google n’a pas dévoilé de date de présentation et beaucoup de personnes attendent avec une certaine impatience de savoir quand ils seront présentés ainsi que leur date de disponibilité. C’est peut-être sur le compte Instagram du géant américain qu’il faut chercher une réponse puisqu’une nouvelle image y a été postée mettant en scène 12 smartphones qui semblent bien être des Pixel 6.

Un indice sur les fonds d’écran publiés ?

L’image montre clairement le nouveau design d’Android 12, Material You dont les couleurs s’harmonisent entre les différents contenus même s’ils ne font pas partie de la même application. Les fonds d’écran montrent ainsi plusieurs couleurs avec des horloges et des widgets sur les différents écrans des Pixel 6. Si on part du principe que les fabricants aiment à cacher des indices sur les dates de présentation à venir, on peut ainsi voir sur l’image la mention Tue 19 ce qui correspond à Tuesday, 19, soit mardi 19 et par extension mardi 19 octobre 2021. Cette date correspond à d’autres rumeurs précédentes qui laissaient entendre que Google pourrait effectivement choisir ce jour pour annoncer ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Une date de disponibilité des produits a même été avancée. Il s’agirait du 28 octobre ce qui serait assez vraisemblable lorsqu’on sait que Google propose ses smartphones à la vente seulement quelques jours après leur annonce officielle.

Google s’attend à séduire un très large public avec ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro à tel point qu’il semble que la firme ait demandé une augmentation significative de leur produit par rapport au précédent modèle. La version bêta d’Android 12 est terminée ce qui signifie que la version finale est à venir dans les tout prochains jours d’où la publication de l’image sur le compte Instagram de Google.

