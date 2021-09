Un Xiaomi Redmi Note 10 à moins de 170€ et un forfait BIG RED à moins de 10€, c’est maintenant ou jamais !

Incroyable, le Xiaomi Redmi Note 10 est à tout petit prix chez RED by SFR si vous l’accompagnez d’un forfait mobile en promotion. C’est le moment de faire une pierre deux coups en profitant de promotions incroyables sur les smartphones et sur les forfaits mobiles et de se faire plaisir sans se ruiner ! Découvrez vite comment profiter de 40€ de remise sur le Redmi Note 10.

40€ de remise immédiate sur le Xiaomi Redmi Note 10 chez RED by SFR

Le bon plan du jour pour un smartphone Xiaomi à petit prix est chez RED by SFR. Le très célèbre et performant Xiaomi Redmi Note 10 profite d’une remise de 40€. Il est possible de l’acheter à 169€ au lieu de 209€. Il profite d’une double promotion. Une première remise immédiate de 10€ plus une remise différée de 30€ supplémentaire. Pour profiter de la deuxième baisse de prix, il vous suffit de souscrire un forfait mobile RED by SFR. Ensuite, la remise s’appliquera sur votre prochaine facture. Ainsi, au final vous ne paierez votre Redmi Note 10 moins de 170€. C’est assez incroyable ! Sachez que les forfaits RED by SFR sont à prix imbattables en ce moment et accessibles dès 5€ par mois.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est connu pour son excellent rapport qualité-prix ce qui est encore plus vrai aujourd’hui au vu de sa baisse de prix. Pour tout savoir des ses caractéristiques techniques et de ses performances, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 10. Ce dernier est équipé d’un bel écran Amoled de 6.43 pouces. Il embarque un SoC Snapdragon 678 épaulé par 4Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Son appareil photo est équipé de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh.

Des forfaits mobiles RED by SFR en promotion à moins de 10€

En plus d’acheter votre smartphone au meilleur prix chez RED by SFR, c’est aussi l’occasion de réaliser une belle économie sur votre abonnement de téléphone. Parmi les 4 offres promotionnelles proposées par l’opérateur vous trouverez certainement un forfait offrant un rapport prix et volume de data plus avantageux que ce que vous avez actuellement. Si c’est le cas, n’hésitez pas une seul seconde et changer de forfait en quelques clics seulement.

Voici les 4 forfaits, sans engagement, en promotion jusqu’au 13 septembre :

5Go à 5€/mois au lieu de 10€/mois

au lieu de 10€/mois 80Go à 10€/mois par mois au lieu de 17€/mois

par mois au lieu de 17€/mois 100Go à 12€/mois par mois au lieu de 20€/mois

par mois au lieu de 20€/mois 200Go à 15€/mois par mois au lieu de 25€/mois

En choisissant RED by SFR vous bénéficierez de la qualité du réseau SFR. Les forfaits mobiles intègrent les communications, à savoir appels, sms et MMS, illimitées. Une enveloppe de data supplémentaire vous sera accordée pour vos déplacements en Europe et dans les DOM. Attention, ces tarifs sont garantis seulement jusqu’au 13 septembre. Alors vite, foncez !