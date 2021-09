Oppo Reno6 5G vs Xiaomi Mi 11i : lequel choisir ?

La marque Oppo vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Reno6. Mais vous hésitez entre celui-ci et le Xiaomi Mi 11i. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix de manière aussi éclairée que possible.

Le design est un peu l’affaire de chacun, mais sachez que le Xiaomi Mi 11i est décliné en blanc, noir ou bleu avec de beaux reflets. Le dos du Reno6 est remarquable, car il propose une finition bleu givré avec des reflets magnifiques. Il est aussi proposé en noir, aussi brillant. Le Reno6 propose des bords plats, à la manière du Motorola edge20 ou des iPhone 12 alors qu’ils sont arrondis sur le Mi 11i. Des deux, c’est le Reno6 qui est le plus léger avec 182 grammes sur la balance contre 196 grammes pour le Xiaomi. C’est aussi le plus fin des deux puisqu’il mesure seulement 7,59 mm contre 7,8 mm pour le Mi 11i.

Plus de puissance chez Xiaomi

En termes de performances, le Mi 11i est supérieur avec son Soc Qualcomm Snapdragon 888 et ses 8 Go de mémoire vive alors que le Reno6 est doté du nouveau chipset Mediatek Dimensity 900, aussi avec 8 de RAM. Le OPPO Reno6 5G propose 128 Go d’espace de stockage interne, mais sans possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire. Le Mi 11i est proposé avec 256 Go et il ne supporte pas non plus d’extension.

Le Xiaomi Mi 11i est alimenté par une batterie d’une capacité de 4520 mAh supportant la charge à 33 watts, mais le Oppo Reno6 sera plus rapide à charger puisqu’il accepte la charge à 65 watts sur sa batterie divisée en deux unités totalisant 4300 mAh. En termes de connectivité, les deux sont compatibles 5G et Wi-Fi 6 si vous avez un routeur idoine. Ils sont NFC, mais seul le Reno6 dispose d’un connecteur jack pour brancher un casque. Il faut passer par un adaptateur pour en profiter sur le Mi 11i. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil sur le Xiaomi alors qu’il est sous l’écran sur le Reno6. Ce dernier est certifié IPX4 alors que le Mi 11i peut résister aux éclaboussures et à la poussière étant certifié IP53. Notez qu’il est équipé d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Un écran plus grand et 120 Hz sur le Mi 11i

Pour l’écran, de notre point de vue, c’est l’écran du Xiaomi qui vaut le plus le coup. En effet, celui-ci utilise une dalle AMOLED et une définition de 1080x2400, comme le Reno6, mais il supporte le HDR10+, propose une diagonale plus importante, de 6,67 pouces contre 6,43 pouces et il peut avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz au maximum pour le Reno6 d’Oppo.

Enfin, pour la partie photo, le Mi 11i a une petite longueur d’avance, du moins sur le papier avec sa configuration 108+8+5 mégapixels au dos contre 64+8+2 mégapixels pour le Oppo Reno6. Par contre, pour les selfies, le Oppo semble mieux équipé avec son capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels contre un 20 mégapixels sur le Mi 11i, au niveau du poinçon.