Avec une réduction de -20%, l’iPhone 12 est à prix défiant toute concurrence avant l’arrivée de l’iPhone 13

Quel fan d’Apple n’a pas rêvé d’avoir en sa possession le tout dernier fleuron de la marque à la pomme à savoir l’iPhone 12. Proposé lors de son lancement au prix de 909€, il représente un budget assez conséquent mais grâce à une promotion de -20% son prix est en chute libre chez Rakuten aujourd’hui. Découvrez comment profiter de cette baisse de prix dès maintenant.

L’iPhone 12 profite d’une promotion incroyable chez Rakuten

Incroyable, avant la sortie imminente de l’iPhone 13, l’iPhone 12 voit son prix chuter pour devenir beaucoup plus accessible. Il fait partie des 3 smartphones les plus populaires de cette rentrée. Il est aujourd’hui affiché avec une remise de -20% sur le site de Rakuten. L’enseigne, spécialiste des produits High Tech, le propose au petit prix de 719.97€ au lieu de 909€. Vous pouvez économiser immédiatement 189.03€ sur l’achat de votre iPhone 12. Une promotion pareille ne devrait pas rester disponible très longtemps alors n’hésitez pas trop longtemps. Ce serait dommage de passer à côté.

L’iPhone 12 profitant de cette belle remise est doté d’un espace de stockage de 64Go et est de couleur rouge. D’autres modèles d’iPhone 12 sont également en promotion. Vous trouverez certainement celui qui vous convient. Rakuten vous propose un paiement en plusieurs fois si vous en avez besoin. L’enseigne vous offre également 21.60€ sur votre prochain achat en rejoignant gratuitement le Club R. Un bon plan qui vous fera faire des économies toute l’année.

Quelles sont les caractéristiques techniques de l’iPhone 12 ?

Petit et compact, l’iPhone 12 a su plaire au plus grand nombre dès sa sortie en septembre 2020. En attendant l’arrivée imminente de son successeur l’iPhone 13, l’iPhone 12 reste dans la course. Il fait toujours partie des modèles les plus performants du marché avec la série Samsung Galaxy S21 et la série Xiaomi Mi 11. L’iPhone 12 est un smartphone beaucoup plus fin et léger que ses concurrents. Il est équipé d’un écran Super Retina de 6.1 pouces.

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

719,97 € Rakuten

Fnac Marketplace 740,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 759,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Il embarque la puce A14 Bionic développée par le constructeur lui-même et qui lui offre puissance et rapidité d’exécution. Son appareil photo est doté de deux capteurs photo de 12 Mpx chacun avec un zoom optique 2x et une stabilisation optique. Compatible avec la recharge très rapide grâce au Mag Safe vous pourrez recharger votre iPhone 12 sans fil très rapidement.