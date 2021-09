RED by SFR : les folles promotions sur les forfaits BIG RED sont de retour !

Pendant encore 4 jours, les folles promotions sur les forfaits BIG RED font leur grand retour chez RED by SFR. Vous avez jusqu’au lundi 13 septembre pour souscrire aux offres incroyables de RED avec des forfaits allant de 5€ et jusqu’à 200Go d’internet. On vous présente ces 4 offres pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

Un forfait BIG RED 80Go à 10€ seulement

L’offre qui devrait satisfaire le plus grand nombre par son petit prix et son beau volume de data est l’offre à 10€ pour 80Go. Elle est rarement disponible alors si elle vous intéresse vous avez jusqu’au 13 septembre prochain pour en bénéficier. Vous hésitez ? Si votre forfait vous coûte actuellement plus de 10€, c’est que vous devriez très certainement craquer pour ce forfait RED en promotion. Vérifier vite votre consommation réelle de data pour voir si 80Go suffisent à votre utilisation. Si c’est le cas, à vous de faire des économies en souscrivant en ligne et en quelques minutes.

Les forfaits RED by SFR sont pas chers et sans engagement. Vous serez donc libres de changer d’opérateur ou d’offre à tout moment. Garder votre liberté ! Dans cette enveloppe de data est inclus 10Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, l’UE et les DOM. Il s’agit donc d’un forfait très complet à utiliser sur le réseau 4G de SFR.

3 forfaits supplémenatires en promotion de 5€ jusqu’à 200Go

Si vous souhaitez dépenser peu pour votre forfait mobile et que vous avez une utilisation restreinte d’internet depuis votre mobile, le forfait 5Go à 5€ est fait pour vous ! Pour un si petit prix, en plus des 5Go d’internet utilisables en France, vous bénéficiez de 6Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM. Comme pour le forfait 80Go les communications sont illimitées depuis ces mêmes destinations.

Pour les gros consommateurs de data, pour ceux qui aiment passer des heures sur internet depuis leur mobile, nous vous recommandons les forfaits 100Go à 12€ ou 200Go à 15€. Avec ce type de forfait, vous ne serez jamais à cours de données mobiles. En plus, vous profiterez de respectivement 8Go et 15Go depuis l’UE et les DOM ainsi que des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’UE et les DOM.