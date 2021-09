Trois forfaits mobiles en promo avec 80 Go à 10 €/mois (Free Mobile, RED by SFR ou Bouygues Telecom)

Entre les utilisateurs qui n’ont besoin que de quelques dizaines de Giga-octets (Go) chaque mois et ceux qui ne jurent que par les maxi forfaits d’au moins 100 Go, il y a ceux pour qui, un volume intermédiaire de data internet est parfait. Si vous aussi, vous faites partie de cette catégorie de mobinautes, voici trois forfaits mobiles avec 80 Go de data en promo à plus ou moins 10 €/mois. Découvrez leur composition et faites rapidement votre choix.