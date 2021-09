Le Motorola Moto E30 se dévoile un peu à la faveur d’un test sous Geekbench

Motorola travaille actuellement sur sa série edge20 dans laquelle elle met beaucoup d’espoir pour récupérer quelques parts de marché. Mais la marque serait également sur le point de sortir un autre mobile, d’entrée de gamme, cette fois, avec le Moto E30 qui vient d’être aperçu dans les listes de Geekbench livrant ainsi quelques détails sur sa fiche technique.

Il y a peu, Motorola présentait sa nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, les edge20 avec le edge20 Lite, le edge20 et le edge20 Pro. Le constructeur espère beaucoup de ces modèles et plus particulièrement du edge20 en termes de ventes pour tenter de grappiller quelques parts de marché aux autres marques bien installées. Mais si l’offre des edge20 est effectivement intéressante, Motorola pourrait également profiter de ses entrées de gamme avec ce qui semble être le futur modèle d’appel du constructeur, le Moto E30. Il viendrait se positionner en dessous des smartphones de la série G.

Motorola Edge 20 acheter au meilleur prix Boulanger

319,00 € Boulanger

Fnac 319,00 € acheter Fnac

Fnac Marketplace 319,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

On connait la marque de son processeur et sa capacité en mémoire vive

Le Moto E30 a été repéré sur les listes de résultats publiés par l’application de mesures de performances Geekbench. L’appareil obtient les scores de 303 pour les tests monocœur et 786 pour les mesures multicœurs. Le nom du mobile est clairement indiqué sur la capture d’écran. On peut également voir le type du chipset qui sera un Unisoc, sans plus de précision, soit une puce clairement d’entrée de gamme, même s’il contient 8 cœurs. En outre, on peut aussi observer la capacité de mémoire vive embarquée par le Moto E30, à savoir 2 Go. Le smartphone devrait fonctionner sous Android 11 Go.

Difficile de présager des autres caractéristiques du Moto E30 mais le fait qu’il soit présent sous Geekbench laisse penser qu’un lancement est imminent et qu’une présentation devrait prochainement avoir lieu. Reste à savoir quels marchés seront concernés étant donné que le fabricant choisit avec une stratégie toute particulière les pays où il estimera toucher le public le plus large possible. Outre ce Moto E30, une rumeur a couru cet été laissant entendre qu’un Moto E20 serait en préparation.