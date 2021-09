Le prochain OnePlus 10 sera certainement une version légèrement améliorée du OnePlus 9

D’après les chiffres communiqués par le constructeur, les ventes des smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et plus largement de toutes les gammes ont été relativement importantes et à en croire une rumeur, la marque ne devrait pas trop changer sa formule qui semble gagnante.

Dès la sortie d’un nouveau smartphone et plus particulièrement sur les modèles haut de gamme, il arrive régulièrement que l’on se tourne déjà vers l’avenir en regardant ce qui pourrait débarquer pour le prochain. Alors que les smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont disponibles depuis quelques mois maintenant, le pronostiqueur Yogesh Brar pense savoir que le premier lot prévu pour des tests de validation de produits du OnePlus 10 est désormais en circulation au sein de la société. En outre, il envisage même qu’un lancement soit prévu au cours du premier trimestre 2022. OnePlus 9 acheter au meilleur prix Rakuten

Dans la droite lignée des précédents Il est encore très tôt pour voir à quoi pourrait bien ressembler le futur smartphone OnePlus 10 et aussi de sa déclinaison le OnePlus 10 Pro mais il semble qu'ils devraient arborer un design qui ne va pas beaucoup changer par rapport aux modèles actuels. Ils pourraient ainsi être dans l'exacte continuité de la marque comme l'étaient les OnePlus 9 suivant les OnePlus 8, par exemple. L'idée serait de garder ce qui fonctionne bien comme le design, par exemple tout en modifiant ce qui pourrait être amélioré ou changer des éléments qui ne sont pas assez pertinents. Ainsi, OnePlus devrait principalement se concentrer sur les aspects techniques de ses futurs flagships. On pense notamment à la partie photo, toujours en amélioration.

Les améliorations attendues Avec la série des OnePlus 9, la marque a collaboré avec Hasselblad pour le traitement logiciel des images. C'était une première étape, nous avait indiqué le constructeur avant de passer à une collaboration matérielle. Celle-ci pourrait bien avoir lieu pour la série des OnePlus 10 ce qui leur permettrait de proposer des photos encore plus réussies qu'actuellement. Selon toutes vraisemblances, la version la plus haut de gamme, le OnePlus 10 Pro devrait embarquer la puce la plus puissante du moment, à savoir le Qualcomm Snapdragon 898 qui sera très certainement annoncé début décembre pendant le Qualcomm Summit.

