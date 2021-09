Xiaomi Mi 11 : achetez l'excellente série Mi 11 à prix sacrifié

La série Xiaomi Mi 11 comprenant notamment les Xiaomi Mi 11, Mi 11i et M11 Lite est en promotion actuellement. Vous pouvez les acheter à prix sacrifié. Regardons quelles sont les enseignes qui les proposent au meilleur prix en ce moment. On vous dit tout !

Bon Plan : 100€ de remise immédiate sur le Xiaomi Mi 11 chez Boulanger

Pour trouver le Xiaomi M1 11 au meilleur prix aujourd’hui, nous vous conseillons de regarder du côté de l’enseigne Boulanger. Ce modèle faisant partie des meilleurs smartphones Xiaomi du moment est actuellement proposé avec une remise immédiate de 100€. Elle fait chuter son prix à 699€ seulement ! En plus, Boulanger vous offre en ce moment la protection d’écran adaptée à votre smartphone Xiaomi pour tout retrait en magasin. Ce petit cadeau supplémentaire vous permettra de protéger votre téléphone dès sa réception. L’enseigne propose également un paiement en plusieurs fois pour vous permettre d’étaler vos paiements.

Le Xiaomi Mi 11 concerné par cette offre promotionnelle est doté de 256Go d’espace de stockage, est compatible avec le réseau 5G et profite de 8Go de RAM. Il est existe en deux coloris : gris ou bleu.

Xiaomi Mi 11 Lite : son prix profite de -9% de réduction chez Fnac

Dans la série Mi 11, on trouve également le Xiaomi Mi 11 Lite. Avec une configuration un peu plus légère que le Mi 11 classique, il est également moins cher. C’est chez Fnac que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui car il est en effet proposé avec -9% de réduction. Son prix passe de 349€ à 319€ seulement. Profitez de 30€ de remise immédiate sur ce modèle. Comme Boulanger, Fnac propose un paiement en plusieurs fois si vous le désirez.

Le Xiaomi Mi 11 Lite disponible à petit prix est équipé de 128Go de mémoire interne ainsi que de 6Go de RAM. Vous pouvez le choisir en noir, bleu ou rose selon vos préférences.

Le Xiaomi Mi 11i est au meilleur prix chez RED by SFR

L’excellent Xiaomi Mi 11i voit également son prix chuter depuis son lancement en mars 2021. Pour tout savoir de ses caractéristiques et performances, lisez dès maintenant notre test du Xiaomi Mi 11i. Il reprend une bonne partie de la fiche technique du Mi 11 tout en faisant quelques compromis. Proposé à 699€, il y a encore quelques mois, il est aujourd’hui possible de l’acheter à 639€ chez l’opérateur RED by SFR. Vous pouvez acheter le smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile même si nous vous conseillons de jeter un oeil aux promotions sur les forfaits RED qui sont disponibles jusqu'à ce soir !

Le Mi 11i proposé à petit prix est doté d’un espace de stockage de 256Go. Ce smartphone est débloqué et existe couleur argent ou noire.