Apple Keynote, comment suivre la conférence et un point sur les caractéristiques attendues

Dans quelques heures, Apple lancera sa keynote de rentrée pour annoncer l’arrivée prochaine de la nouvelle série de smartphones iPhone 13. Voici comment suivre l'événement et un point complet sur les fiches techniques attendues.

Comme prévu et après avoir envoyé des invitations précisant la date du 14 septembre, Apple va officiellement lever le voile sur la série des iPhone 13 et certainement aussi présenter une nouvelle montre connectée Apple Watch ainsi que, peut-être, une nouvelle version de ses écouteurs intra-auriculaires, les fameux AirPods. Une présentation de l’interface du système iOS 15 est également attendue. Mais la plupart des attentions seront tournées vers l’annonce qui sera relative aux nouveaux smartphones de la marque à la pomme.

Où regarder la conférence de rentrée d’Apple ?

Le 14 septembre 2021 à 19 h, heure française, débutera l'événement qui aura lieu exclusivement en ligne. Pas de centre de conférence mais une présentation à distance en version virtuelle comme beaucoup d’autres actuellement à cause de la pandémie mondiale encore présente. La keynote intitulée « California Streaming » sera retransmise sur le site web d’Apple. Elle sera également disponible sur la plateforme YouTube. Libre à vous de vous y connecter dès le début ou en décalé étant donné que des replay y seront également disponibles.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Les iPhone 13 devraient donc être les produits particulièrement mis en avant lors de cette nouvelle conférence donnée par le géant américain. Les évolutions devraient être assez mineures par rapport à la précédente version. On attend l’intégration d’un processeur plus puissant, le Apple A15 Bionic mais également une version embarquant 1 To d’espace de stockage interne et la suppression de la version de 64 Go de mémoire car jugée trop faible. Les capteurs photo devraient être réorganisés à l’arrière et l’encoche à l’avant devrait être plus petite que les précédentes générations. En outre, on pense que les iPhone 13 seront très légèrement plus épais que les iPhone 12 et qu’ils pourraient disposer d’écrans 120 Hz alors que la méthode de reconnaissance de l’empreinte digitale Touch ID ne serait toujours pas de retour mais qu’on pourrait s’identifier avec la reconnaissance faciale y compris en portant un masque. Toutes ces informations restent à confirmer d’ici quelques heures.

