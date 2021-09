La puce Samsung Exynos 2200 en version de développement passe sous Geekbench

Pour pouvoir les comparer les uns aux autres, il est de coutume de tester les performances brutes d’un nouveau processeur avec des applications dont Geekbench fait partie. Samsung prépare ainsi son prochain Soc, pour ses mobiles haut de gamme, l’Exynos 2200 qui vient de passer sous Geekbench et qui serait encore en phase de développement avant d’intégrer la série des Galaxy S22.

Depuis plusieurs générations maintenant, Samsung a pris l’habitude de proposer ses modèles haut de gamme Galaxy S avec une puce Qualcomm Snapdragon aux Etats-Unis et avec un processeur maison, Exynos sur les autres marchés dont en Europe et plus particulièrement en France. La série des Galaxy S21 utilise actuellement l’Exynos 2100. Ses performances se montrent inférieures au Soc conçu par le fondeur américain et il semble que la prochaine n’arrive pas non plus à le dépasser. C’est du moins ce que pense savoir le pronostiqueur Ice Universe, plutôt sérieux, qui s’appuie sur les résultats publics d’une mesure de performances sous Geekbench dont vous pouvez voir la capture d’écran ci-dessous.

Une puce encore en phase de développement

Ice Universe affirme que les prochains Galaxy S22 seront dotés de la puce Samsung Exynos 2200. Actuellement, si on en croit la capture publiée sur le réseau social Twitter et consultable dans les tableaux de résultats de Geekbench, ce Soc embarquerait des cœurs qui auraient une fréquence de 2,59 GHz alors que la version officielle et donc définitive devrait monter jusqu’à 3 GHz lui octroyant ainsi de meilleures performances que celles obtenues en l’état. Le chipset a pu atteindre un score de 1073 pour ses calculs en mode monocœur et 3389 pour les tests multicœurs. Des résultats assez similaires à l’actuel Exynos 2100.

Tout n’a pas été testé

L’application Geekbench teste principalement les calculs de la partie CPU mais la prochaine puce Samsung Exynos 2200 est le premier du genre à intégrer une partie GPU avec 6 cœurs développée par AMD non évaluée par l’utilitaire. D’autres tests doivent donc être réalisés pour savoir ce que le chipset a vraiment dans ses transistors et voir s’il est réellement capable ou non de se placer au-dessus de la mêlée. Restera aussi à le placer face aux performances obtenues par la nouvelle puce Apple A15 Bionic qui sera intégrée sur la série des iPhone 13.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

659,90 € Rakuten

Amazon 755,77 € acheter Amazon

Amazon Marketplace 765,39 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix