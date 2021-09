iPhone 12 : achetez-le à prix cassé avant la sortie imminente de l’iPhone 13

Le futur smartphone d’Apple, l’iPhone 13 devrait être présenté et annoncé officiellement ce soir lors d'une Keynote. Les enseignes en profitent donc pour brader son prédécesseur l’iPhone 12. Offrant toujours des capacités remarquables et devenant plus abordable, c’est le moment de craquer pour l’iPhone 12 sans se ruiner.

Où achetez l’iPhone 12 à prix sacrifié ?

Nous n’avons pas tous le budget pour acheter un smartphone Apple lors de sa sortie officielle. Alors même si l’iPhone 13 sera présenté ce soir et sera probablement disponible dans quelques jours, il est possible de s’offrir un iPhone 12 à moindre coût. Plusieurs enseignes le bradent en effet. Lors de sa sortie, il était accessible au prix de 909€ alors qu’aujourd’hui, il est possible de l’acheter pour un budget de 720€ environ. L’iPhone 12 voit donc son prix chuter de 189€ en un an seulement. La meilleure offre du jour, se trouve chez Rakuten. Il est possible d’acheter l’iPhone 12 pour 719.97€ seulement !

Le modèle concerné par l’offre promotionnelle de Rakuten est doté de 64Go d’espace de stockage et est proposé en couleur rouge. D’autres versions sont également à prix cassé. En ce moment, 21.60€ vous sont offerts sur votre prochain achat si vous choisissez de rejoindre le club R. Profitez également de la livraison gratuite.

Si cette offre n’est plus disponible, n’hésitez pas à consulter ci-dessous les meilleures offres du moment :

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

708,88 € Rakuten

Fnac Marketplace 736,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 759,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Pourquoi l’iPhone 12 est toujours dans la course malgré l’arrivé de l’iPhone 13 ?

La Keynote d’Apple pour la présentation de l’iPhone 13 se déroulera ce mardi 14 septembre et ce dernier sera disponible en précommande quelques jours après. Il sera commercialisé officiellement le 24 septembre. Même s’il devrait présenter des caractéristiques techniques très intéressantes, l’iPhone 12 reste tout de même un très bon choix de smartphone haut de gamme. Après un an, ses performances restent au rendez-vous. Son prix ne faisant que de chuter, vous pouvez acheter un smartphone de qualité à moindre coût.

L’iPhone 12 est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces. Son écran est ultra résistant aux chocs et aux rayures ce qui est appréciable pour un téléphone vendu à un tarif élevé. Il embarque une puce A14 Bionic très puissante. L’iPhone 13 quant à lui devrait probablement contenir une puce A15 un peu plus performante. Il existe avec des capacités de stockage de 64Go, 128Go et 256Go. Il en sera certainement de même pour son successeur.

L’appareil photo de l’iPhone 12 est doté de 2 capteurs photo de 12 Mpx chacun avec grand-angle sur 120 degrés, ainsi qu’un zoom optique 2x et une stabilisation optique. Il offre une réelle polyvalence et permet de réaliser de très belles photographies. Même si la batterie n’est pas le point fort des iPhone, la recharge rapide via le Mag Safe permet de les recharger très rapidement.