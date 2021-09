TCL suspend son projet de téléphone portable pliable abordable jusqu’à nouvel ordre

La marque TCL prévoyait de lancer prochainement un smartphone pliable abordable mais a, semble-t-il du se raviser principalement à cause d’un coût trop élevé de production, entre autres facteurs. Les Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Motorola Razr et Huawei Mate Xs ont encore un peu de champ libre.

La prochaine grande révolution dans l’univers des smartphones est sans conteste l’arrivée en masse des appareils pliants. Pour le moment, même si Samsung a réussi à faire baisser la facture pour pouvoir s’offrir un Galaxy Z Flip3, il faut reconnaître que ces appareils, aussi peu nombreux soient-ils encore sur le marché, sont encore très onéreux. TCL qui travaille également sur le sujet depuis plusieurs années maintenant aimerait bien changer la donne et envisageait de produire un téléphone portable pliant qui soit abordable. Un prototype portant le nom de code Chicago avait même été confié à certaines personnes pour qu’elle en évalue l’ergonomie générale, selon plusieurs sources. Mais le groupe vient de confirmer la mise en pause du projet pour une durée indéterminée.

Le projet est suspendu

Des raisons de hausse des coûts de production ont ainsi été mises en avant pour justifier cette décision en expliquant : « Bien que le marché des pliables se développe chaque année, il s’agit toujours d’une catégorie de produits haut de gamme. En combinaison avec les récentes pénuries de composants, la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des coûts de production pliable, TCL a pris la difficile décision de suspendre le lancement de son premier smartphone pliable disponible dans le commerce jusqu’à ce que l’entreprise puisse le produire et le commercialiser à un prix accessible au plus grand nombre de consommateurs ».

Quelles caractéristiques techniques pour le TCL Chicago ?

Techniquement, le téléphone portable pliant TCL Chicago était animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il était équipé d’un écran extérieur de 1,1 pouce AMOLED et d’un écran principal de 6,67 pouces AMOLED 1080x2400 pixels se dépliant donc à la manière du Galaxy Z Flip3 de Samsung et du Motorola Razr. Compatible 5G et Wi-Fi 6, il est aussi Bluetooth et NFC, le tout géré par Android 11. Sa batterie avait une capacité de 3545 mAh avec le support d’une charge sans fil.

Pour les photos, il pouvait compter sur un capteur Sony IMX582 de 48 mégapixels accompagné d’un capteur de 16 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un capteur de 44 mégapixels pour se prendre en selfie. Déplié, il mesurait 165x78,1x7,35 mm et plié avait des dimensions de 86,5x78,1x17,9 mm pour un poids de 205 grammes.

Plusieurs rumeurs croient savoir que TCL envisageait de proposer son smartphone Chicago à un prix situé entre 700 et 900 dollars, soit bien inférieur au 1059 € demandés pour l’actuel Galaxy Z Flip3, par exemple. S’agissant d’une suspension du développement, nul doute que le constructeur reviendra dessus lorsqu’il aura estimé que la conjoncture sera meilleure pour lui et le marché.