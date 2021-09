Dernier jour de l'opération Very B&You : quatre forfaits pas chers de 5Go à 200Go dès 4.99€ !

Envie de changement pour votre forfait mobile ? Bonne nouvelle, Bouygues Telecom met à disposition encore jusqu'à ce soir, 23h59, ses séries spéciales Very B&You bénéficiant de tarifs avantageux sans condition de durée ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

L'opération Very B&You encore disponible jusqu’à ce soir

Bouygues Telecom avait lancé depuis quelques jours l'opération Very B&You en exclusivité web proposant quatre séries spéciales à prix cadeau sans condition de durée, encore valables jusqu’à ce soir ! Réservées à toute nouvelle souscription en ligne, les séries spéciales B&You sont sans engagement, vous permettant de les résilier dès que vous le souhaitez et sans frais.

L'opérateur vous permet de communiquer à votre guise en France comme en Europe - DOM inclus - grâce à l'illimité. Depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter également vers les numéros des DOM ! De plus, Bouygues Telecom intègre aux garanties du forfait 5Go le service B.tv, qui vous offre l'accès à plus de 70 chaînes. Ce dernier est gratuit le premier mois d'abonnement avec les séries spéciales 80Go, 100Go et 200Go puis coûtera la somme de 3€ chaque mois, au lieu de 6€, si vous êtes intéressés par l'option bien entendu.

Les séries spéciales Very B&You : de 5Go à 200Go

L’opération Very B&You vous donne le choix parmi quatre forfaits pas chers. Le premier, le forfait B&You 5Go, est le plus économique puisqu'il vous offre 5Go d'Internet utilisables partout en Europe (DOM et Métropole inclus) pour la somme de 4.99€ par mois.

Le second vous permet de disposer de 80Go d'Internet en France, dont 15Go pour vos séjours à l'étranger*, en contrepartie d'un paiement de seulement 9.99€ par mois !

Le forfait B&You 100Go propose le même nombre de gigas dédiés à votre connexion à l'étranger* et coûte deux euros de plus, soit 11.99€ par mois.

Enfin, la série spéciale 200Go est à 14.99€ par mois. Elle vous permet de vous connecter en toute sérénité depuis la France avec ses 200Go d'Internet, mais également depuis l'Europe et les DOM ! En effet, 20Go sont inclus dans ce forfait et réservés à cet usage.

*Europe et DOM