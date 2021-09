Apple dévoile ses iPhone 13 : des caméras améliorées, plus de performances, une meilleure autonomie et du 120 Hz

Comme prévu, le géant américain a officiellement levé le voile sur la nouvelle série de smartphones iPhone 13, mais pas que puisqu’il a aussi présenté les nouveaux iPad et iPad Mini ainsi que la nouvelle montre connectée Apple Watch. Voici un petit bilan des annonces.

La présentation a débuté sur l’annonce des nouveaux iPad et iPad mini, les tablettes d’Apple puis est venue le temps de dévoiler le nouveau design de la montre connectée Apple Watch qui profite désormais d’un écran voulu incassable et qui revient un peu plus sur les bords que la précédente génération. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c’est la nouvelle série de smartphones, les iPhone 13. Il porte bien le nom d’iPhone 13 et non pas iPhone 12s comme certains le pressentait au regard des petites améliorations apportées. Il y a un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.

Plus de puissance pour les iPhone 13

Tous les iPhone 13 profitent de la nouvelle puce Apple A15 Bionic venant remplacer le processeur A14 Bionic que l’on trouve sur les iPhone 12. Ce chipset promet plus de puissance à l’appareil et notamment la possibilité d’aller plus loin dans le domaine de la photo et de la vidéo. Mais avant de voir les composants, notez que les iPhone 13 sont tous plus épais proposant ainsi une finesse de 7,65 mm contre 7,4 mm pour la génération précédente. Cela est principalement dû à une batterie plus imposante, mais Apple n’a pas encore communiqué sur leur capacité respective selon les modèles. Le fabricant s’est contenté d’indiquer une meilleure autonomie pour tous ses smartphones sans plus de détails non plus sur la possibilité d’une charge rapide ou pas. Tous sont capables d’être rechargés sans fil et pour les versions Pro de proposer la charge inversée. Si les iPad passent maintenant à une connectique USB-C, ce n’est pas le cas des iPhone 13 qui restent avec des connecteurs Lightning.

Même design et même connectivité

Le design est identique à la série des iPhone 12 à la seule différence des capteurs photo à l’arrière qui sont maintenant installés en diagonale et l’encoche en façade qui est légèrement plus petite. Les iPhone 13 proposent exactement la même connectivité que les iPhone 12 avec du Wi-Fi 6, de la 5G, du NFC et un module mmWave pour capter des objets connectés à proximité. L’écran est également le même que ceux de la précédente génération au pixel près. La seule différence est que les modèles Pro et Pro Max bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz grâce à la technologie Pro Motion héritée des iPad Pro. Cela leur permet de proposer une fréquence adaptative qui s’ajuste automatiquement selon l’application en cours d’utilisation. Les iPhone 13 sont toujours étanches, certifiés IP68.

Réorganisation des modules photo et de nouvelles fonctions en vidéo

La série des iPhone 13 propose une autre organisation des capteurs photo à l’arrière avec pour les versions mini et standard, un positionnement en diagonale à cause du capteur principal désormais doté d’un stabilisateur optique d’image nécessitant un peu plus de place pour s’intégrer. Cela permet au mobile de proposer des temps d’exposition plus importants ainsi que des bougés plus limités. Il s’agit toujours de capteurs de 12 mégapixels qui sert également pour les photos en mode grand-angle. Les versions Pro et Pro Max profitent, en plus d’un troisième capteur de 12 mégapixels, aussi stabilisé qui permet d’avoir un zoom optique 3x. Il y a toujours le capteur Lidar. Un mode macro est aussi prévu avec la possibilité de photographier à 2 cm du sujet. Les objectifs photo à l’avant sont les mêmes que sur les iPhone 12. Notez qu’Apple propose un nouveau mode pour filmer : le Cinématique Mode. Il s’agit d’offrir aux réalisateurs et créateurs de contenus, la possibilité de faire un « double focus » pour faire la mise au point sur un sujet et, dans le même plan séquence, de la produire aussi sur un autre sujet, plus en arrière-plan, par exemple. Cette fonction sera manuelle ou automatique.

L’autre grande nouveauté en matière de vidéo, c’est pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max la possibilité de filmer avec une qualité Pro Res, que l’on pourrait comparer à du RAW dans le domaine de la photo. Ce format est surtout dédié à la post production qui pourra extraire un maximum de métadonnées afin de pouvoir exploiter au mieux les séquences ainsi réalisées. Notez que cette fonctionnalité arrivera un peu plus tard dans l’année, avec une mise à jour. Pour la photo, une nouvelle option baptisée Photographic Style permet de garder les paramètres d’une prise de vue en mémoire pour pouvoir les réutiliser dans un autre contexte. Les iPhone 13 proposent au minimum 128 Go d’espace de stockage (les versions Pro ne pourront d’ailleurs pas supporter le format vidéo Pro Res dans cette version), mais aussi 256 Go, 512 Go et, seulement pour les Pro et Pro Max, jusqu’à 1 To de mémoire interne toujours sans possibilité d’extension supplémentaire.

Reste donc à Apple de préciser la quantité de mémoire vive embarquée dans chaque modèle ainsi que la capacité des batteries, car pendant sa présentation, le constructeur est resté évasif sur ces deux points ainsi que sur la possibilité d’une charge rapide.

Les prix et les dates de disponibilité

Les nouveaux iPhone 13 seront disponibles en précommande à partir du 17 septembre à 14h depuis le site du fabricant pour une disponibilité en boutique dès le 24 septembre.

Comptez sur des prix de 809 € pour l’iPhone 13 mini de 128 Go, 929 € pour avoir 256 Go et 1159 € pour la version 512 Go.

Pour l’iPhone 13, il sera proposé à 909 € pour 128 Go, 1029 € pour 256 Go et 1259 € pour 512 Go.

L’iPhone 13 Pro sera disponible à 1159 € pour 128 Go, 1279 € pour 256 Go, 1509 € pour 512 Go et 1739 € pour 1 To.

Enfin, pour l’iPhone 13 Pro Max comptez sur des prix respectifs de 1259 €, 1379 €, 1609 € et 1839 € pour les versions de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

