iPhone 13 contre iPhone 12, quelles sont les différences ?

La nouvelle série de smartphones iPhone 13 a été dévoilée par Apple et il est temps de jouer au jeu des différences avec la précédente génération. Voici donc plusieurs éléments croisés comparés pour savoir s’il est intéressant de passer au nouveau modèle.

D’un point de vue purement esthétique, l’iPhone 13 est identique à l’iPhone 12 reprenant ainsi les lignes du précédent smartphone de la marque à la pomme. Toutefois, cette nouvelle version est proposée en noir, en bleu, en rouge, en rose et en blanc pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini ou en argent, graphite, or ou bleu pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. La série 13 a exactement les mêmes dimensions que la 12 à l’exception de l’épaisseur passant de 7,4 mm à 7,65 mm. Ils ont aussi gagné un peu de poids, celui de l’iPhone 13 étant de 174 grammes contre 162 grammes pour l’iPhone 12.

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

639,00 € Amazon Marketplace

Amazon 717,94 € acheter Amazon

Rakuten 719,97 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Un iPhone 13 plus puissant

Techniquement, l’iPhone 13 profite de la nouvelle puce Apple 15 Bionic contre une Apple 14 Bionic sur l’iPhone 12. Ce dernier était proposé jusqu’ici avec 64 Go d’espace de stockage non extensibles, mais maintenant, Apple a décidé de ne plus proposer cette version. Le minimum de mémoire interne est désormais fixé à 128 Go avec les coûts que cela implique et obligeant ainsi à débourser plus. Concernant l’autonomie, elle est revue à la hausse, sans capacité supplémentaire précise et nous ne savons pas à quelle vitesse pourra se recharger la batterie. L’écran est identique au précédent modèle, toujours à 60 Hz pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini ainsi que toute la partie connectivité.

Un stabilisateur optique maintenant embarqué et un mode Cinématique proposé

Côté photo, un domaine où le fabricant américain est attendu, l’iPhone 13 propose un double capteur de 12 mégapixels mais dont l’un des deux bénéficie d’un stabilisateur optique d’image ce qui lui permet de rester ouvert pour capter un maximum de lumière dans de faibles conditions d’éclairage et de tenir la pose pour les prises de vue la nuit, par exemple. L’autre capteur de 12 mégapixels est identique à celui que l’on trouve sur l’iPhone 12, s’occupant des prises de vue en mode grand-angle. Idem pour l’objectif avant.

Apple propose désormais le Cinematique Mode, une sorte de double focus qui permet de faire la mise au point sur un sujet puis, dans le même plan séquence, de le faire sur un autre objet de la scène, et ce, de manière automatique ou manière. L’idée pour le fabricant est de proposer une vision comme au cinéma pour les spectateurs et pour les créateurs de contenus, de leur offrir de nouvelles possibilités de réalisation.

Le nouvel iPhone 13 d’Apple sera disponible pour un prix de 809 € pour l’iPhone 13 mini ou à partir de 909 € pour l’iPhone 13.