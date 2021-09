Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro ont été officiellement présentés, en voici tous les détails

La marque Xiaomi a organisé un événement virtuel pour présenter ses nouveaux smartphones Premium, les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. L’accent a été mis sur la réalisation typée Cinéma. En plus, le constructeur a aussi dévoilé le Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Les smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro sont déclinés en trois coloris : gris, blanc et bleu avec des reflets intégrant plusieurs couches pour donner différents effets selon les angles de la lumière qui vient se poser dessus. Ils intègrent tous les deux la fonction Cinemagic. Il s’agit de proposer aux créateurs de contenus la possibilité de filmer comme on pourrait le faire avec une caméra classique avec de nombreux effets à disposition, et ce, en un seul clic.

Le magic zoom va suivre le portrait d’une personne pendant plusieurs images et laisser le reste du décor bouger pour créer un effet de zoom. Le tout est géré par intelligence artificielle. L’accent a aussi été mis sur les prises de vue en mode macro, très proche des sujets. Le zoom audio est également prévu pour capter les sons des différentes personnes dans une pièce.

Cela permet, par exemple, de zoomer sur un détail et ainsi de capter les sons qu’il produit.

Plus particulièrement sur les photos, l’intelligence artificielle peut également jouer un rôle de premier plan. La fonction télémacro permet d’être assez loin du sujet, mais d’avoir une impression de proximité importante.

La version Pro propose, en plus, la possibilité de filmer avec une définition Ultra HD 8K. Il supporte le format HDR10+ afin de permettre la captation avec un maximum de luminosité. L’écran est également compatible pour profiter des vidéos réalisées avec l’appareil, mais également depuis les plateformes de streaming.

Ils embarquent un capteur photo principal de 108 mégapixels accompagné d’un autre objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier de 5 mégapixels.

Un écran AMOLED compatible Dolby Vision

Le Xiaomi 11T Pro intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 888, comme sur la série Mi 11, mais également d’autres smartphones haut de gamme. Le 11T intègre une puce Mediatek Dimensity 1200.

Les deux mobiles profitent d’un écran AMOLED 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Ils sont 120 Hz avec mode adaptatif et proposent un taux d’échantillonnage de 480 Hz pour une meilleure réactivité, notamment dans les jeux. L’écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus, la plus résistante à l’heure actuelle. L’écran du 11T Pro est compatible Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13.

Sur les 11T et 11T Pro, le son est stéréo avec un positionnement des haut-parleurs en opposition, de chaque côté de l’appareil lorsqu’on le tient en mode paysage. La version 11T Pro est compatible Dolby Atmos. Les haut-parleurs sont calibrés par Harman Kardon. Le Mi 10T nous avait impressionnés par sa puissance et il semble que le 11T Pro suive le même chemin.

La charge vraiment rapide à 120 watts

Le 11T Pro profite de la fonction HyperCharge qui permet, selon le constructeur de supporter la charge à 120 Watts, pour seulement 17 minutes de charge afin de remplir la batterie de 5000 mAh. Cette dernière est divisée en deux unités en graphène de 2500 mAh chacune. Le bloc d’alimentation est livré avec le smartphone. Il permet aussi de charger tous les autres appareils mobiles. Xiaomi indique que l’appareil peut être rechargé jusqu’à une température de -10°C. Le constructeur promet avoir mis en œuvre près de 34 technologies pour supprimer les risques de surchauffe, explosion et autres problèmes liés à la charge rapide.

Le Xiaomi 11T peut être chargé à 67 watts, pour sa part. Il propose également une batterie de 5000 mAh faisant dire à son concepteur qu’il est possible de le recharger complètement pendant seulement 37 minutes.

Xiaomi a pour l’instant annoncé les prix à l’international et nous attendons confirmation pour les prix pratiqués en France. Le nouveau smartphone Xiaomi 11T Pro est annoncé à un prix de 599 € pour les premiers acquéreurs dans sa version 8+128 Go. Ensuite, il sera disponible à 649 €. Comptez sur un prix de 699 € pour la version 8+256 Go et sur un tarif de 749 € pour la version 12+256 Go.

Le Xiaomi 11T sera disponible pour 499 € pour 8+128 Go et à 549 € pour 8+256 Go. Xiaomi garantit deux ans ses appareils. En plus pour les personnes qui achètent le 11T ou le 11T pro, jusqu’à 30 jours après la date de lancement, ils peuvent profiter d’un remplacement gratuit de leur écran s’il est cassé pendant 6 mois après l’achat.

Nouveau smartphone : Xiaomi 11 Lite 5G NE

En parallèle, Xiaomi a aussi dévoilé le 11 Lite 5G NE pour New Edition. Il vient rejoindre la famille des Mi 11 Lite. Il ne fait que 6,81 mm d’épaisseur pour 158 grammes sur la balance. Le smartphone profite d’un écran 10 bits compatible HDR10+ et Dolby Vision. Il est rafraîchi à 90 Hz. Il embarque un capteur photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur pour les photos en grand-angle et d’un objectif télémacro. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels installé à l’avant. Plusieurs effets sont disponibles au sein de l’application Caméra afin d’attribuer des ambiances différentes selon les situations et les scènes que vous souhaitez réaliser avec. Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G que l’on trouve également au sein du Motorola edge20, par exemple. Il est compatible 5G et supporte deux cartes SIM. Sa batterie a une capacité de 4250 mAh avec charge à 33 watts.

Le nouveau smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE sera disponible à 369 € pour la version 8+128 Go. Comptez sur un tarif de 399 € pour avoir la version 8+128 Go.