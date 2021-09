Xiaomi 11T et Xiaomi Mi 10T, quelles sont les différences ?

Cette semaine, Xiaomi a pris la parole pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones Premium, les 11T et 11T Pro venant remplacer les Mi 10T et Mi 10T Pro, perdant au passage leur mention « Mi », définitivement abandonnée par le fabricant. Mais quelles sont les différences entre le Mi 10T et le 11T. Voici quelques éléments de réponse.

Le nouveau smartphone Xiaomi 11T est décliné en trois coloris : graphite, blanc ou bleu avec des reflets. Le Mi 10T est proposé en blanc ou en noir. Ce dernier est bien plus lourd avec 216 grammes sur la balance contre 203 grammes pour le nouveau 11T. Il est aussi plus fin : 8,8 mm contre 9,33 mm pour le Xiaomi Mi 10T. Au niveau de la batterie, tous les deux disposent d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 33 watts pour le Mi 10T et à 67 watts, donc nettement plus rapide, pour le 11T.

Des écrans bien différents

L’écran du Mi 10T utilise une dalle LCD sur 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et 120 Hz. Mais celui du 11T va plus loin puisqu’il s’appuie sur une dalle AMOLED, plus impressionnante prenant en charge la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz mais surtout étant compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13.

Ils sont tous les deux compatibles 5G et Wi-Fi 6 ainsi que NFC. Le lecteur d’empreinte est installé sur le profil. En ce qui concerne les performances, le Mi 10T est très légèrement devant son successeur qui dispose d’une puce Mediatek Dimensity 1200 contre un Snapdragon 865 pour le Mi 10T. L’un est proposé avec seulement 6 Go de mémoire vive, le 11T alors que le Mi 10T est décliné avec soit 6 ou 8 Go mais uniquement avec 128 Go d’espace de stockage aussi proposé par le 11T mais qui peut aussi être acheté avec 256 Go de mémoire interne.

Enfin, concernant la partie photo, le Mi 10T dispose d’une configuration 64+13+5 mégapixels à l’arrière contre 108+8+5 mégapixels pour le 11T. Pour les selfies, ce dernier est équipé d’un capteur de 16 mégapixels alors qu’il est de 20 mégapixels sur le Mi 10T. Le 11T profite de plusieurs modes de prises de vue et notamment certaines fonctions Cinemagic présentées lors de l’annonce. Il est également capable de proposer une fonction télémacro qui permet de zoomer sur un sujet proche aussi bien en photo qu’en vidéo.