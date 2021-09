Fiche technique du Google Pixel 6, on en sait un peu plus avant son lancement

Le futur smartphone haut de gamme de Google devrait bientôt être présenté. Plusieurs caractéristiques techniques viennent d’être mises au jour grâce au site xda-developers. En voici tous les détails.

Le design des prochains Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont plus un secret pour personne et on sait maintenant à quoi vont ressembler les smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View. Il devrait être officiellement dévoilé le mardi 19 octobre prochain. Ils seront animés par une puce Tenor, développée en collaboration avec Samsung. Grâce au site xda-developers.com, on apprend d’autres choses au sujet du Pixel 6 Pro.

En effet, le site a réussi à obtenir plusieurs informations plutôt intéressantes. La première est le fait que ni le Pixel 6 ni le Pixel 6 Pro ne propose de fonctionnalités d’activation des côtés. Il est donc impossible de presser les deux côtés simultanément pour déclencher le lancement d’une fonction en particulier. Toutefois, il sera possible de taper deux fois de suite rapidement au dos de l’appareil pour lancer l’Assistant Google ou faire d’autres actions à configurer dans les paramètres. Cette fonction s’appelle Quick Tap et elle est introduite dans Android 12. En outre, les deux mobiles devraient proposer la charge inversée filaire. Cela signifie qu’ils seront capables de recharger d’autres smartphones depuis leur port USB-C.

Un écran de haute volée

Concernant l’écran, le Pixel 6 Pro supportera la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et ce, même avec une définition très élevée comme 1440x3120 pixels, celle de l’écran, mais qui peut aussi être moindre, pour consommer moins d’énergie. La fréquence peut s’adapter automatiquement à l’application en cours d’exécution, là encore pour limiter la consommation de la batterie. La série Pixel 6 prend en charge le protocole de communication à courte portée UWB qui est aussi présent sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, les Galaxy S21 et iPhone 12 et iPhone 13. Il est donc possible que le lancement des Pixel 6 s’accompagne d’une annonce à propos de « SmartTags » by Google. On peut également envisager que les smartphones du géant américain soient utilisés pour déverrouiller les portes d’une voiture, par exemple.

Pour la partie photo, le Pixel 6 Pro devrait être équipé d’un module principal de 50 mégapixels, le ISOCELL GN1 de Samsung avec une caméra grand-angle Sony IMX386 de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, le Sony IMX586 avec prise en charge d’un zoom optique 4x. Le capteur photo frontal devrait être un module de 12 mégapixels, plus particulièrement le Sony IMX663. Reste à confirmer toutes ces rumeurs et connaître les prix ainsi que les dates de disponibilités de deux smartphones qui sont particulièrement attendus.

