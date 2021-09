La série Huawei P50 officiellement présentée en Europe le 21 octobre

Après une présentation officielle en Chine fin juillet, le fabricant Huawei organiserait un évènement spécial pour l’Europe le 21 octobre prochain pour annoncer l’arrivée sur plusieurs marchés de la série Huawei P50.

La série des smartphones haut de gamme Huawei P50 a été dévoilée le 29 juillet dernier pour le marché chinois. Nous attendions l’annonce pour les pays européens et il semble qu’elle aura lieu le 21 octobre prochain à Vienne, en Autriche. C’est le site PhoneArena qui aurait réussi à mettre la main sur un visuel de l’invitation prévue pour cet évènement. L’image présente un smartphone que l’on peut voir uniquement de profil. S’agit-il d’un Huawei P50 ou d’un Mate 50 ? En effet, cela pourrait coller avec l’annonce qui est faite à ce moment-là de l’année pour présenter la série Mate. Toutefois, plusieurs rumeurs font état de l’annulation de cette série par le géant chinois.

Toujours pas possible d’utiliser des technologies américaines

Toujours sous la sanction des USA, Huawei a vu ses ventes de smartphones fondre comme neige au soleil ces derniers mois, ne pouvant plus utiliser les Google Mobile Services au sein d’Android et ayant ainsi décidé de se tourner vers un système développé en interne, HarmonyOS 2.0 déjà actif sur certaines tablettes du fabricant. HarmonyOS 2.0 est donc installé au sein des Huawei P50 et P50 Pro.

En outre, les restrictions auxquelles est soumis Huawei obligent la firme à ne pas utiliser des technologies américaines et les P50 ne devraient ainsi pas être compatibles avec la 5G car se basant sur une puce Snapdragon 888 version 4G. En plus de cela, la quantité des smartphones réellement disponible au lancement devrait être assez limitée. En effet, le fabricant n’aurait pas pu produire autant d’appareils que sur les précédentes générations, d’après les rumeurs d’un pronostiqueur plutôt sérieux.

Si les détails techniques sont connus, Huawei devrait dévoiler les prix, différentes déclinaisons disponibles et les dates de sortie des smartphones de la série P50 lors de l’évènement du 21 octobre prochain.