Après les iPhone 13, l’iPhone SE 3 pourrait arriver en début d’année 2022

Apple a présenté officiellement sa nouvelle série de smartphones iPhone 13 et pourrait annoncer un petit nouveau, beaucoup plus abordable, l’iPhone SE 3 en début d’année prochaine. En voici tous les détails.

Sortira, sortira pas. Difficile de connaître les plans du géant à la pomme avant l’heure. Actuellement, Apple propose l’iPhone SE 2020 qui est particulièrement bon marché et permet d’accéder à l’écosystème du constructeur. Il pourrait être bientôt remplacé par un nouvel iPhone SE. Ce dernier pourrait être annoncé au début de l’année prochaine si on en croit un billet posté sur le réseau social chinois Weibo.

Lancement prévu pour le premier semestre 2022 ?

En 2020, Apple a lancé l’iPhone SE (2 ou 2020). Selon la dernière fuite en date, il semble que l’iPhone SE 3 soit prévu pour être lancé au cours du premier semestre 2022. Cela permettra à la nouvelle série des iPhone 13 d’avoir le temps de s’imposer sur le marché. Le pronostiqueur annonce même un prix : 3499 yuans ce qui représente l’équivalent de 540 dollars et ce qui pourrait donner 540 euros environ, sans tenir compte d’une conversion monétaire. Difficile, si tôt, de savoir si cette information est pertinente ou pas.

Pour les autres caractéristiques de l’iPhone SE 3, on pense qu’il disposera d’un écran LCD de 4,7 pouces en diagonale ce qui en fait le plus petit de la bande puisque l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini ont des écrans de 5,4 pouces. L’iPhone SE 3 pourrait être équipé d’une puce Apple A14 Bionic qui est intégrée actuellement au sein des iPhone 12. Il serait compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Concernant son design, il pourrait se caler sur l’iPhone XR comme le montrent les visuels ci-dessus. Il serait même décliné en plusieurs coloris, plutôt flashy : jaune, rose, vert, bleu, orange et rouge. D’ici à la date de présentation, d’autres informations pourraient venir confirmer ou compléter celles-ci.