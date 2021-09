iPhone 13 : les précommandes sont ouvertes

Mardi dernier, Apple organisait une conférence virtuelle pour présenter plusieurs nouveautés dont la série des smartphones iPhone 13. Ils sont proposés depuis aujourd’hui en précommande pour une livraison à partir du 24 septembre.

Les nouveaux smartphones Apple iPhone 13 profitent d’un design qui ne change pas beaucoup par rapport à la précédente génération, mais ils proposent plusieurs nouveautés intéressantes. Il y a toujours l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et la version la plus haut de gamme, l’iPhone 13 Pro Max. Ils ont tous la même taille que les précédents sauf en ce qui concerne l’épaisseur qui passe maintenant à 7,65 mm contre 7,4 pour la série des iPhone 12. Si les prix n’ont pas baissé, il y a plus de mémoire interne et la version 64 Go a disparu laissant la place à un minimum de 128 Go. Alors qu’une version embarquant 1 To est désormais disponible pour les versions Pro et Pro Max.

Que faut-il en attendre ?

On peut compter sur une plus grande puissance puisqu’en embarquant un processeur Apple A15 Bionic, une autonomie plus importante, selon Apple, des caméras améliorées et des effets photo et vidéo optimisés, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour les versions Pro et Pro Max et une encoche plus petite à l’avant pour tous.









Les prix et les dates de disponibilité

Les nouveaux iPhone 13 sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui, vendredi 17 septembre 2021 à 14h directement sur le site d’Apple. Ils seront livrés à partir du 24 septembre. Ils sont aussi arrivés chez Boulanger, Amazon ou encore RED by SFR.

Concernant les prix, comptez sur un tarif de 809 € pour l'iPhone 13 mini de 128 Go, 929 € pour avoir 256 Go et 1159 € pour la version 512 Go. Il est décliné en rose, en bleu, en noir, en blanc et en rouge (RED Product).

Pour l’iPhone 13 qui est disponible dans les mêmes coloris, il est proposé à 909 € pour 128 Go, 1029 € pour 256 Go et 1259 € pour 512 Go.

L’iPhone 13 Pro est décliné en bleu clair, en argenté, en gris graphite ou en or. Il est disponible en précommande à 1159 € pour 128 Go, 1279 € pour 256 Go, 1509 € pour 512 Go et 1739 € pour 1 To.

Enfin, pour l’iPhone 13 Pro Max qui est proposé dans les mêmes coloris que la version Pro, comptez sur des prix respectifs de 1259 €, 1379 €, 1609 € et 1839 € pour les versions de 128, 256, 512 Go et 1 To.