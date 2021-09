Le Samsung Galaxy M52 5G pourrait arriver sur notre marché ?

Samsung propose la gamme M à l’étranger et seulement deux modèles en France dont le M12 et le M32. Ils se positionnent comme des appareils de milieu de gamme et un futur Galaxy M52 5G va être présenté en Inde. Est-ce que cela préfigure son arrivée sur notre marché ? La question reste entière, mais en voici tous les détails.

La série des Galaxy A représente les mobiles d’entrée de gamme chez Samsung alors que la série M se situe juste au-dessus. L’idée est de proposer à un public aussi large que possible des appareils qui soient particulièrement abordables afin de tenter de concurrencer les marques chinoises très agressives en termes de tarifs sur ce segment de marché. Ainsi, le smartphone Galaxy M52 5G s’apprête à être présenté officiellement sur le marché indien ce qui pourrait préfigurer d’une arrivée prochaine sur notre marché.

Une fiche technique alléchante

Le smartphone Samsung Galaxy M52 5G ressemblerait beaucoup à l’actuel Galaxy M32. Il aurait ainsi une coque en plastique à l’arrière et serait décliné en plusieurs coloris. Il pourrait profiter d’un écran de 6,7 pouces basé sur une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels et pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui lui permettrait d’afficher des contenus très fluides lorsqu’on fait défiler les pages de certains sites Internet, sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo.

Le mobile pourrait être animé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G embarquée aussi sur le Motorola edge20 ainsi que sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE, fraîchement annoncé. Le Soc serait associé à 8 Go de mémoire vive ce qui permettrait d’être à l’aise pour passer d’une application à une autre et il y a aurait 128 Go d’espace de stockage qui pourrait être étendu avec une carte mémoire micro-SD ce qui est de moins en moins courant, surtout sur les mobiles les plus haut de gamme.

La partie photo n’est pas ridicule, loin de là puisqu’elle s’appuie sur un module principal de 64 mégapixels avec un autre capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un troisième objectif sera là pour optimiser les portraits avec ses 5 mégapixels. Pour les selfies, il y aurait un capteur de 32 mégapixels. Reste à connaître la capacité de la batterie qui est encore inconnue ainsi qu’une éventuelle date de disponibilité et surtout un prix.

A voir : les 5 smartphones Galaxy A à petit prix pour profiter de la 5G