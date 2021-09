Les énormes promos RED by SFR sont prolongées pour quelques jours encore

Les promotions sur les forfaits mobiles BIG RED qui devaient se terminer hier soir ont été prolongées ! Vous pouvez donc encore profiter de ces prix incroyables jusqu’au 22 septembre prochain. Des forfaits disponibles dès 5€ et jusqu’à 15€ pour un volume de data compris entre 5Go et 200Go. Quel que soit votre budget, vous ferez des économies sur votre abonnement de téléphone.

Deux forfaits mobiles à 5€ et 10€ avec jusqu’à 80Go d’internet chez RED by SFR

Si votre forfait actuel vous coûte plus de 10€, c’est certainement qu’il est trop cher et que vous devriez en changer immédiatement. L’opérateur RED by SFR propose deux forfaits BIG RED en promotion à 5€ et 10€. C’est le moment de s’y intéresser attentivement car vous allez pouvoir faire des économies sur votre abonnement de téléphone aujourd’hui !

Chez RED by SFR pour 10€ seulement vous pouvez souscrire à une offre proposant 80Go d’internet sur le réseau 4G de SFR. Envie d’un forfait encore moins cher ? C’est possible car pour 5€ vous pouvez prétendre à 5Go d’internet. Ces deux offres sans engagement et avec des communications illimitées sont disponibles jusqu’au 22 septembre prochain seulement. Elles incluent également une enveloppe de data spécifique et des communications pour vos déplacements dans l’Union Européenne et dans les DOM.

Des belles offres sur les smartphones sont également disponibles dans le cadre de la souscription d’un forfait BIG RED. N’hésitez pas à y jeter un œil !

Des forfaits 100Go et 200Go en promotion à partir de 12€ par mois seulement

Envie d’encore plus de data ? Bonne nouvelle car le festival de promotions BIG RED concerne aussi les forfaits avec maxi data. Le forfait 100Go est à 12€/mois au lieu de 20€/mois et le forfait 200Go est à 15€/mois au lieu de 25€/mois. Si vous êtes prêts à payer moins cher votre abonnement de téléphone, souscrivez en ligne en quelques minutes à une de ces promotions RED by SFR. L’opérateur se chargera de conserver votre numéro de mobile actuel et de résilier votre abonnement chez votre ancien opérateur.

Tous les forfaits RED sont sans engagement et proposent les appels, SMS et MMS illimités en France hexagonale. Le forfait 100Go comprend une enveloppe de data de 8Go pour vos connexion depuis l’UE et les DOM, celle du forfait 200Go s’élève à 15Go. Les appels, SMS et MMS sont également compris depuis ces mêmes destinations.

Alors, êtes-vous prêts à économiser tous les mois ? Lequel de ces 4 forfaits pas chers allez-vous choisir ? Attention, vous avez jusqu’au 22 septembre !