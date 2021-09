Un smartphone Xiaomi en promo à moins de 130€, c’est exceptionnel !

L’offre promotionnelle qui fait chuter le prix du Xiaomi Redmi 9T a été prolongée. Jusqu’au 15 octobre 2021, il est possible d’acheter un smartphone Xiaomi à moins de 130€. Découvrez vite comment profiter de cette remise exceptionnelle sur le Xiaomi Redmi 9T qui possède notamment une batterie plus puissante que la majorité de ses concurrents.

Le Xiaomi Redmi 9T est à moins de 130€ chez RED by SFR

En plus de proposer des promotions incroyables sur ses forfaits mobiles, l’opérateur RED by SFR propose également des remises très intéressantes sur les smartphones. Il est par exemple possible aujourd’hui d’acheter un smartphone Xiaomi à moins de 130€ grâce à une remise faite après achat. Actuellement le performant Xiaomi Redmi 9T est affiché au prix de 129€ au lieu de 159€. Il profite d’un remboursement après achat de 30€. Déjà très abordable, il devient l’un des smartphones les moins chers du marché. A moins de 150€, vous trouverez également les smartphones suivants : realme 7i, Samsung Galaxy A20s ou Oppo A15.

Pour bénéficier de 30€ de remise, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de RED by SFR et de renseigner les informations demandées. Cela ne prendra que quelques minutes. Vous recevrez ensuite un remboursement directement sur votre compte bancaire sous quelques semaines. Au final, vous ne paierez que 129€ pour acheter le Xiaomi Redmi 9T.

Si cette offre n’est plus valable, consultez ci-dessous les dernières offres pour un Redmi 9T pas cher :

Xiaomi Redmi 9T acheter au meilleur prix Boulanger

159,00 € Boulanger

Fnac 159,00 € acheter Fnac

Darty 169,00 € acheter Darty Voir tous les prix

Le Xiaomi Redmi 9T impressionne par la puissance de sa batterie

Disponible depuis janvier 2021, le Xiaomi Redmi 9T s’est tout de suite imposé par son prix et la puissance de sa batterie. Il est en effet très abordable et possède pourtant une batterie de 6000 mAh, l’une des plus puissantes du moment. Rares sont les smartphones qui peuvent le défier sur ce terrain là. Cette dernière est compatible avec la charge rapide 18W.

Il est équipé d’un écran de LCD de 6.53 pouces affichant en Full HD+. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 662 et offre un espace de stockage interne de 64Go extensible en ce qui concerne le modèle proposé dans cette promotion. Il est encore disponible en bleu ou noir.

Pour la photo, il est doté de 4 capteurs photo de 48+8+2+2 mégapixels couplés à l’IA pour des photos de qualité professionnelle. Il permet de filmer jusqu’en 1080p à 30 images par seconde. A l’avant, retrouver un capteur frontal de 8 Mpx parfait pour réaliser des selfies.