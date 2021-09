Bouygues Télécom : les supers promos sur les forfaits mobiles sont de retour

Bouygues Télécom a choisi hier de prolonger les promotions sur ses forfaits mobiles B&You. Il est encore possible de souscrire à l’un des 4 forfaits vraiment pas chers proposés par l’opérateur et disponibles jusqu’au 22 septembre prochain. Si actuellement vous payez plus de 5€ ou 10€ votre abonnement de téléphone, vous devriez vite regarder ce que propose Bouygues.

Les forfaits B&You en promos sont toujours disponibles Quelle bonne nouvelle hier, lorsque l’opérateur Bouygues Télécom a décidé de prolonger ses promotions. Les 4 forfaits mobiles B&You disponibles à partir de 5€ et jusqu’à 15€ seulement n’attendent que vous. Choisissez entre 5Go et 200Go d’internet suivant vos besoins. Les petits budgets et petits consommateurs de data trouveront à leur goût le forfait 5Go à 4.99€ alors que les autres préféreront le forfait 200Go à 14.99€. Lequel de ces 4 forfaits pas chers va vous permettre de réaliser des belles économies sur votre abonnement de téléphone ? Forfait 5Go : 4.99€/mois au lieu de 10.99€

Forfait 80Go : 9.99€/mois au lieu de 17.99€ - 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Forfait 100Go : 11.99€/mois au lieu de 19.99€ - 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Forfait 200Go : 14.99€/mois au lieu de 24.99€ - 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM Attention, vous avez jusqu’au 22 septembre 2021 pour vous décider car passé cette date, ces offres ne seront plus valables. Les avantages des forfaits maxi data chez B&You Avec les forfaits B&You, faites le plein de data à tout petit prix. Continuer à regarder des films sur votre smartphone, à écouter de la musique en illimités ou à jouer sans limite grâce à des forfaits avec 80Go, 100Go ou 200Go d’internet, le tout sur le réseau Bouygues Télécom qui fait partie des meilleurs du moment. En plus d’avoir une enveloppe de data importante, voici ce que contiennent les offres B&You : 15Go d’internet utilisables en Europe et dans les DOM et 20Go pour le forfait 200Go

et 20Go pour le forfait 200Go Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine La qualité du réseau Bouygues Télécom

Un accès d’un mois offert à l’application b.tv pour profiter de plus +70 chaînes TV en illimité sur votre mobile puis 3€/mois au lieu de 6€ Les forfaits sans engagement de B&You valent le coup d’être étudiés surtout si vous payez votre abonnement actuel plus de 10€ !