Le Samsung Galaxy S20 FE : faites une belle affaire en l’achetant chez RED by SFR

L’opérateur RED by SFR ne propose pas que des forfaits mobiles, il a aussi à son catalogue de nombreux smartphones pas chers que vous pouvez acheter seul. En ce moment, le Samsung Galaxy S20 FE 5G voit son prix s’écrouler car il profite d’une remise immédiate de 100€. Cet excellent smartphone devient alors très abordable.

Une remise de 100€ fait s’effondrer le prix du Samsung Galaxy S20 FE

L’excellent Samsung Galaxy S20 FE compatible avec le réseau 5G, le tout dernier de la série S20, voit son prix chuter chez RED by SFR. Pendant que l’opérateur prolonge ses promotions BIG RED sur les forfaits mobiles, il en profite également pour proposer des smartphones vraiment pas chers. En proposant une remise immédiate de 100€ sur le Galaxy S20 FE, son prix baisse de 629€ à 529€ seulement. C’est le moment idéal pour acheter un nouveau smartphone Samsung Galaxy.

Chez RED by SFR, il est tout à fait possible d’acheter un smartphone seul, sans avoir besoin de souscrire à un forfait. Tous les téléphones proposés sont débloqués. Vous pourrez l’utiliser avec la carte SIM de votre opérateur actuel sans problème. Profitez également de la livraison gratuite et d’une garantie de deux ans.

Si vous avez envie également d’économiser sur votre forfait mobile, prenez vite connaissance des offres BIG RED qui sont disponibles encore quelques jours seulement.

Samsung Galaxy S20 FE : un mobile séduisant

Nous avons eu l’occasion d’avoir entre les mains le Samsung Galaxy S20 FE pour tester ses performances. Pour tout savoir sur ce modèle, lisez notre test du Galaxy S20 FE. Même si ce téléphone propose une fiche technique un peu plus légère que d’autres modèles de la série S20, il reste tout de même très séduisant. Il mérite que l’on s’intéresse à lui.

Le Galaxy S20 FE est équipé d’un écran Amoled de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 865 soutenu par 6Go de mémoire vive ainsi que d’un espace de stockage interne de 128Go extensible via une carte microSD. Il est compatible avec le réseau 5G.

Pour réaliser vos photos, vous pourrez compter sur un appareil doté de 3 capteurs photo dont deux capteurs de 12 Mpx chacun et un capteur de 8 Mpx. A l’avant, retrouvez un capteur frontal de 32 Mpx avec lequel vous réaliserez de très beaux selfies. En ce qui concerne son autonomie, il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge 18W.