Trois offres choc pour votre forfait mobile avec le maximum de data à moins de 10€

Vous souhaitez faire le plein de data ? Alors vous trouverez certainement votre bonheur parmi les offres mobiles des opérateurs Syma Mobile, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile ; d'autant que deux d'entre elles sont en promotion jusqu'au 22 septembre inclus ! Découvrez ces offres sans engagement dans cet article.

Syma Mobile et son forfait le Neuf 100Go à 9.90€

Le MVNO Syma Mobile a sorti un forfait le Neuf vous permettant de faire le plein de data en France pour la somme de 9,90€ par mois sans condition de durée ! Disponible sur les réseaux Orange et SFR, ce forfait pas cher vous permet de profiter de 6Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM pour rester connecté, qui seront décomptés de votre enveloppe globale de 100Go.

Du côté des communications, Syma Mobile vous donne l'opportunité de communiquer sans compter partout en Europe - DOM et Métropole inclus. Depuis cette dernière zone, vous pourrez aussi appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble vers les numéros des DOM ! L'opérateur inclut par ailleurs l'Islande, la Norvège ainsi que le Liechtenstein dans les destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter et communiquer.

NRJ Mobile et son forfait Woot 150Go à 8.99€

Avec NRJ Mobile, vous pouvez souscrire à son forfait Woot 150Go en promotion si vous vous décidez avant le 22 septembre prochain, minuit. En effet, ce dernier bénéficie d'une réduction mensuelle de 14€ la première année d'abonnement ! Ainsi, l'opérateur met son forfait à disposition au prix de 8.99€ par mois au lieu de 22.99€ pendant un an !

Depuis la France, vous disposerez de 150Go pour surfer sur le net ainsi que de l'illimité pour communiquer vers les numéros métropolitains. Lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM, l'opérateur vous offre une enveloppe data de 15Go (inclus) et la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans vous limiter vers les numéros de ces destinations comme vers ceux de Métropole.

Cdiscount Mobile et son offre limitée 200Go à 9.99€

Cdiscount Mobile propose, quant à lui, une offre limitée également valable jusqu'au 22 septembre inclus. 200Go d'Internet ainsi que 15Go dédiés à votre connexion depuis l'étranger (EU*/DOM), dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale, sont les principales garanties de cette offre limitée. Bien entendu, l'ensemble de vos communications bénéficieront de l'illimité aussi bien depuis la France - vers les numéros métropolitains uniquement - que depuis l'Europe* et les DOM !

Il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois pendant 1 an pour bénéficier de cette offre limitée ! Au-delà, vous paierez le tarif initial à savoir 19.99€ par mois et aurez ainsi économisé jusqu'à 120€.

*UE + Norvège, Liechtenstein, Islande