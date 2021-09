Forfait mobile 80Go en promotion : SOSH vs Free Mobile, lequel choisir ?

À la recherche d'un forfait sans engagement avec 80Go d'Internet ? Découvrez dans cet article deux forfaits intéressants avec 80Go d'Internet à partir de 9.99€ par mois, mis en avant par Free Mobile et SOSH, que nous départageons pour faciliter votre choix !

Les forfaits 80Go de Free Mobile et SOSH

Les opérateurs Free Mobile et SOSH proposent tous deux un forfait avec 80Go d'Internet en promotionencore quelques jours et sans engagement.

Free Mobile met à disposition, jusqu'au 21 septembre inclus, sa série Free avec 80Go d'Internet pour la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an ! Au-delà, la série évolue vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Free Mobile vous offre en plus des 80Go en France la possibilité de profiter du Free WiFi de manière illimitée ainsi que 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Vous pourrez également apprécier l'illimité pour communiquer où que soyez en Europe.

Chez SOSH, vous avez jusqu'au 27 septembre, 9h00, pour profiter de sa série limitée avec 80Go d'Internet au prix de 14,99€ par mois sans condition de durée ! Cette série limitée vous offre 80Go d'Internet en France, dont 10Go pour rester connecté à l'étranger (UE/DOM), ainsi que l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la France, les pays européens et les DOM.

Quel forfait 80Go choisir : série Free ou série limitée SOSH ?

Ces deux offres mobiles sans engagement de durée sont intéressantes et relativement identiques. Nous avons tout de même sélectionné trois critères qui peuvent faire la différence pour vous :

Le prix : la série Free est plus économique la première année d'abonnement. Vous économisez jusqu'à 60€ la première année si vous souscrivez à la série Free plutôt qu'à la série limitée de SOSH.

La pérennité de l'offre : la série limitée SOSH est durable dans le temps, comme son tarif, contrairement à la série Free qui évolue automatiquement après la première année de souscription vers un autre forfait, à un prix plus élevé (19.99€).

L'ouverture des communications vers les DOM depuis la Métropole : la série SOSH ouvre ses communications à l'ensemble des DOM, contrairement à la série Free qui permet aux utilisateurs d'appeler vers les DOM, excepté Mayotte, et d'envoyer seulement les SMS vers l'ensemble des DOM.