Des Galaxy A et des Galaxy M de Samsung touchés par un problème de redémarrage automatique

Samsung mise beaucoup sur les séries Galaxy M et Galaxy A correspondantes au milieu de gamme abordable pour un large public, mais il semble que certains modèles rencontrent des problèmes de redémarrage automatique et intempestif ce qui est assez embêtant.

Selon les derniers chiffres, les séries de smartphones Samsung Galaxy A et Galaxy M se sont particulièrement bien vendus et le fabricant ne devrait pas compter s’arrêter en si bon chemin d’autant que la concurrence est extrêmement féroce sur ce segment de marché. La firme sud-coréenne semble avoir spécifiquement performé dans les marchés émergents. Pourtant un doute pourrait venir s’immiscer dans l’esprit des consommateurs surtout si des problèmes techniques surviennent sur ces modèles.

Des Galaxy A et des Galaxy M touchés

Le site Sammobile rapporte que certains Galaxy A et Galaxy M souffriraient d’un problème jugé comme « mystérieux » qui engendrerait le redémarrage des smartphones, et ce de manière totalement automatique, aléatoire et intempestive. Cela reste « mystérieux » car pour le moment, Samsung ne semble pas avoir trouvé la cause de ce dysfonctionnement. Plusieurs utilisateurs auraient ainsi dit que leurs appareils se bloquent et redémarrent automatiquement de manière plus ou moins fréquente. Certains affirment même que leur mobile est pris dans une spirale infernale dans laquelle il redémarre sans arrêt juste après l’affichage du logo de la marque. Difficile d’utiliser un téléphone portable dans de telles conditions. Les utilisateurs touchés semblent être principalement et exclusivement des Indiens au regard des messages postés sur les forums et qui remontent à quelques mois déjà maintenant.

Pas encore de réponse de Samsung

Samsung n’a, semble-t-il, pas encore officiellement répondu à ce problème. On ne sait pas s’il s’agit d’un souci matériel ou logiciel, qui dans ce deuxième cas, serait plus simple à résoudre. Toutefois, quelques utilisateurs auraient rapporté leur appareil au service après-vente où ils se seraient vu proposer le remplacement de la carte mère comme solution. Une réparation qui coûte tout de même un peu plus de 100 € ce que ne sont pas prêts à mettre les utilisateurs surtout si cela vient de leurs poches et qu’ils n’ont rien fait pour causer ou pour aggraver le problème.

Il semble que les modèles suivants soient concernés : Galaxy M30S, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s et Galaxy A51. Ils sont principalement vendus en Inde. Pour le moment, tous les problèmes ont été évoqués sur ce marché. Leur point commun est d’embarquer une puce Samsung Exynos 9610 et Exynos 9611. Est-ce que cela suffit pour identifier le souci ? Rien n’est moins sûr et on attend des explications de la part de Samsung et que la firme soit à la hauteur de son rang pour arranger le problème plutôt que de laisser la situation se dégrader et qu’elle perde sa plutôt bonne réputation en Inde, mais également dans d’autres pays.