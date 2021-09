Duel de forfaits illimités avec 40Go à moins de 5€ : quelle promo choisir ?

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 40Go d'Internet à prix mini ? Il n'est pas toujours aisé de se décider face à la multitude d'offres... Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons de départager deux forfaits intéressants et en promotion jusqu'à demain soir chez Syma Mobile et Prixtel ! Retrouvez le détail dans cet article.

Forfaits illimités 40Go en promotion chez Syma Mobile et Prixtel

Syma Mobile comme Prixtel mettent à disposition jusqu'à demain, mardi 21 septembre - 23h59, leur forfait 40Go en promotion ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces forfaits pas chers à tout moment et sans frais.

Chez Syma Mobile, son forfait Le cinq vous permet de profiter de 40Go d'Internet en France, dont 3Goutilisables depuis l'UE*, les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France, au sein de l'UE et dans les DOM. Le forfait Le cinq est au prix de 4.90€ par mois sans condition de durée !

* UE + Norvège, Liechtenstein et Islande

Avec Prixtel, vous pouvez profiter de son forfait Le petit bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data ! Ainsi, pour bénéficier de 40Go*, vous devrez vous acquitter de 4.99€ par mois pendant 1 an (puis de 9.99€/mois). L'opérateur vous permet également de profiter de 10Go lorsque vous séjournez dans l'UE et les DOM et de l'illimité pour communiquer sans compter en France comme depuis ces dernières destinations.

*premier palier data : 40Go / second palier : 50Go / dernier palier : 60Go

Quel forfait 40Go choisir : Le cinq ou Le petit ?

Les deux offres mobiles sans engagement sont intéressantes, nous avons cependant sélectionné quelques critères qui peuvent faire la différence :

La pérennité du tarif : Syma Mobile propose son forfait Le cinq à 4.99€ sans condition de durée contrairement au forfait de Prixtel, dont le prix augmente après une année d'abonnement.

L'impact environnemental : Prixtel propose un forfait neutre en CO2.

La flexibilité du forfait : Prixtel vous laisse l'opportunité de choisir votre palier data en fonction de vos besoins dans la limite de 60Go, sans être comptabilisés en hors-forfait, les prix des paliers étant encadrés.

Les communications depuis la Métropole vers les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers les DOM seulement avec le forfait Le cinq de Syma Mobile.

La data à l'étranger : Prixtel offre 10Go d'Internet utilisables depuis l'UE et les DOM (contre 3Go fournis par Syma Mobile).