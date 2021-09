Nouvelle série de smartphones Huawei Nova 9 officiellement présentée le 23 septembre, des visuels en fuite

La marque chinoise Huawei doit officiellement lever le voile sur la nouvelle série de smartphones Nova 9 le 23 septembre prochain. Mais avant cela, plusieurs images ont été publiées sur la toile et en voici tous les détails.

Récemment, un smartphone portant la mention RTL-AL00 de la marque Huawei a été aperçu dans les listes de l’organisme TENAA, chargé de certifier les appareils électroniques. Le constructeur a confirmé un peu plus tard qu’il s’agissait du Nova 9. Une affiche a même été vue sur la toile annonçant la présentation officielle pour le 23 septembre. La série Nova représente le milieu de gamme pour le constructeur qui a pour habitude de proposer de nombreuses déclinaisons avec des caractéristiques techniques légèrement différentes pour proposer différents prix et le rendre le plus accessible possible.

Les caractéristiques attendues pour le Huawei Nova 9

Aujourd’hui, des images du Nova 9, mais également du Nova 9 Pro ont été publiées sur Internet et plus particulièrement sur le réseau social Weibo.

Ces images montrent non seulement le design des deux smartphones, mais également quelques caractéristiques techniques intéressantes. On peut notamment voir sur les photos du Nova 9 qu’il sera proposé avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, portant la référence NAM-AL00. Il a un écran 160 Hz et profite d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’un objectif à selfie de 32 mégapixels. Il fonctionne sous HarmonyOS 2.0, le système de Huawei étant donné que le géant chinois ne peut toujours pas utiliser Android et surtout pas les services Google Mobiles Services.

Le Nova 9 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G qui doit être configurée 4G et non pas 5G, Huawei n’ayant pas le droit d’utiliser les technologies 5G dans les processeurs Qualcomm. C’est aussi pour cela que le Huawei P50 et le P50 Pro sont seulement 4G. Le Nova 9 aurait une batterie d’une capacité de 4300 mAh capable de supporter la charge à 67 watts.

Quels composants pour le Huawei Nova 9 Pro ?

Le Nova 9 Pro a aussi un écran 120 Hz ainsi qu’un capteur photo 50 mégapixels animés par 8 Go de mémoire vive. Son capteur à selfie serait aussi un 32 mégapixels et sa batterie de 4000 mAh pourrait encaisser la charge à 100 Watts ce qui serait une belle promesse pour un appareil de milieu de gamme si cela se confirme. Espérons que ces smartphones seront disponibles en dehors de la Chine ce qui n’est pas évident étant donné que le précédent Nova 8 n’a été que très peu distribué hors du pays du fabricant.