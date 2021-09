iPhone 13 Pro contre iPhone 12 Pro : Quelles sont les différences ?

La série des iPhone 13 est maintenant disponible en précommande. Mais quelles sont les différences entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 Pro ? Voici quelques éléments de réponses croisés afin de vous aider à faire votre choix.

Extérieurement, il est difficile de distinguer les différences entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 Pro. En effet, Apple a décidé de ne pas changer le design de ses smartphones qui proposent un châssis avec des bords plats. Toutefois, on peut noter une petite différence en termes de finesse. En effet, l’iPhone 13 Pro fait 7,65 mm contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 Pro. Le poids de ce dernier est plus faible que sur l’iPhone 13 Pro puisqu’il fait 204 grammes pour 187 grammes pour l’iPhone 12 Pro. Esthétiquement, le bloc optique de l’iPhone 13 Pro est légèrement plus imposant que celui de son prédécesseur.

Un écran rafraîchit à 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro

L’écran du nouvel iPhone 13 Pro mesure 6,1 pouces, comme le précédent, toujours avec une dalle AMOLED de 1284x2778 pixels compatible HDR10+ et Dolby Vision. Mais la grande différence est qu’il supporte le mode 120 Hz grâce à la technologie Pro Motion que l’on trouve sur les actuels iPad Pro et permettant d’avoir un maximum de fluidité dans les jeux et lors de défilements de pages de sites web ou pendant la consultation des réseaux sociaux, par exemple. L’iPhone 13 Pro profite de la nouvelle puce Apple A15 Bionic contre un processeur 14 Bionic sur l’iPhone 12 Pro, devant apporter encore plus de puissance au téléphone portable.

Un espace de stockage jusqu’à 1 To et des optiques stabilisés

Côté stockage, la capacité maximale disponible pour l’iPhone 12 Pro était de 512 Go mais pour l’iPhone 13 Pro, Apple a décidé de proposer aussi une version avec 1 To d’espace de stockage interne. Cela est certainement pour faire de la place aux fichiers vidéo enregistrés en mode Pro Res, la nouvelle solution Apple (qui arrivera un peu plus tard dans l’année via une mise à jour) pour proposer une image de très haute qualité avec un maximum de métadonnées en vue de faciliter la postproduction.

L’iPhone 13 Pro dispose d’un capteur photo principal de 12 mégapixels qui bénéficie d’un stabilisateur d’image absent sur l’iPhone 12 Pro. Le second capteur est également un 12 mégapixels aussi stabilisé capable de proposer un zoom optique 3x, contre 2,5x pour l’iPhone 12 Pro et un dernier objectif de 12 mégapixels accompagne les deux premiers.

